28+7+9 Кейда Каннингема позволили «Детройту» уверенно обыграть «Торонто»

В активе защитника 28 очков, 7 подборов, 9 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот. Каннингем реализовал 9 из 14 бросков с игры, 6 из 11 трехочковых и 4 из 6 штрафных.
Форвард Тобайас Харрис оформил дабл-дабл — 12 очков и 12 подборов.
Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем стал ключевым игроком в гостевой победе над идущим в Топ-6 Востока «Торонто» (113:95).
