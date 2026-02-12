Вашингтон
28+7+9 Кейда Каннингема позволили «Детройту» уверенно обыграть «Торонто»

Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем стал ключевым игроком в гостевой победе над идущим в Топ-6 Востока «Торонто» (113:95).

Источник: Спортс"

В активе защитника 28 очков, 7 подборов, 9 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот. Каннингем реализовал 9 из 14 бросков с игры, 6 из 11 трехочковых и 4 из 6 штрафных.

Форвард Тобайас Харрис оформил дабл-дабл — 12 очков и 12 подборов.