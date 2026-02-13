Кендрик Перкинс: «Не понимаю, с чем связана такая борьба за пики на этом драфте, на нем нет талантов поколения»

Эй Джей Дибанца не делает ничего такого, чего не показывал Брэндон Миллер в Алабаме. Такой же игрок. И это отличный уровень. Но клубы действуют так, будто на драфте есть Вембаньяма, или Джеймс или Купер Флэгг. Но мы даже пока не понимаем, кто там будет на первом месте.