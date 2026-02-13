Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малик Бизли будет поддерживать форму в чемпионате Пуэрто-Рико

29-летний защитник Малик Бизли до сих пор не может вернуться в НБА из-за расследования мошенничества на ставках. Баскетболист подписал контракт с командой из Пуэрто-Рико.

Бизли будет выступать за «Сантурсе» в местном чемпионате, который начнется в марте.

Защитник был одним из лучших снайперов НБА в прошлом чемпионате и набирал 16,3 очка при 41,6% точности из-за дуги.