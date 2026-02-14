Ричмонд
Виктор Вембаньяма о Леброне Джеймсе: «Две декады в роли лица НБА и минимум ошибок в области PR, был бы рад обсудить это с ним»

Виктора Вембаньяму попросили прокомментировать путь Леброна Джеймса в роли лица НБА.

«Думаю, он очень умен. Две декады в роли лица лиги и минимум ошибок, особенно в области PR. Не было возможности провести с ним время, но был бы рад обсудить эту тему», — рассудил форвард «Сан-Антонио».

