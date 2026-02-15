Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яннис Адетокумбо: «Месси — истинный талант, но мышление Роналду мне ближе. Я похож на Криштиану в стремлении выходить за рамки и становиться лучше»

Баскетболист «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что больше ассоциирует себя с Криштиану Роналду, чем с Лионелем Месси.

Источник: Спортс"

"Я считаю, что Месси — истинный талант. Его талант, а также упорный труд и дисциплина на протяжении всей карьеры позволили ему стабильно оставаться в топе. Он, вероятно, лучший игрок всех времен.

Но мне лично ближе люди, на которых я похож — усердно работающие, соблюдающие дисциплину, заботящиеся о своем теле, которые остаются стабильными в течение многих лет. Ему (Криштиану Роналду — Спортс«“) сейчас 41 год, верно? В 41 год он все еще играет на топ-уровне, так что мое мышление ближе к Криштиану Роналду.

Люди разные, он ярче меня. Но в том, что касается игры, любви, постоянства, тяжелой работы и стремления выходить за рамки и становиться лучше, я больше похож на Роналду.

Итак, когда мне задают этот вопрос, я отвечаю «Роналду», но если вы сопоставите, кто добился большего в своей карьере: восемь «Золотых мячей» или пять, наличие статуса чемпиона мира или его отсутствие, пять побед в Лиге чемпионов или четыре Лиги чемпионов, — это вопрос предпочтений.

Самое главное, что, если ты дошел до точки, где люди спрашивают «Месси или Роналду», ты уже победил. Я хочу, чтобы люди спрашивали: «Майкл Джордан или Яннис?» Я уже победил в жизни", — сказал Адетокумбо.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше