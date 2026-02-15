Яннис Адетокумбо: «Месси — истинный талант, но мышление Роналду мне ближе. Я похож на Криштиану в стремлении выходить за рамки и становиться лучше»

"Я считаю, что Месси — истинный талант. Его талант, а также упорный труд и дисциплина на протяжении всей карьеры позволили ему стабильно оставаться в топе. Он, вероятно, лучший игрок всех времен.
Но мне лично ближе люди, на которых я похож — усердно работающие, соблюдающие дисциплину, заботящиеся о своем теле, которые остаются стабильными в течение многих лет. Ему (Криштиану Роналду — Спортс«“) сейчас 41 год, верно? В 41 год он все еще играет на топ-уровне, так что мое мышление ближе к Криштиану Роналду.
Люди разные, он ярче меня. Но в том, что касается игры, любви, постоянства, тяжелой работы и стремления выходить за рамки и становиться лучше, я больше похож на Роналду.
Итак, когда мне задают этот вопрос, я отвечаю «Роналду», но если вы сопоставите, кто добился большего в своей карьере: восемь «Золотых мячей» или пять, наличие статуса чемпиона мира или его отсутствие, пять побед в Лиге чемпионов или четыре Лиги чемпионов, — это вопрос предпочтений.
Самое главное, что, если ты дошел до точки, где люди спрашивают «Месси или Роналду», ты уже победил. Я хочу, чтобы люди спрашивали: «Майкл Джордан или Яннис?» Я уже победил в жизни", — сказал Адетокумбо.