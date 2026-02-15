Яннис Адетокумбо: «Месси — истинный талант, но мышление Роналду мне ближе. Я похож на Криштиану в стремлении выходить за рамки и становиться лучше»

Но мне лично ближе люди, на которых я похож — усердно работающие, соблюдающие дисциплину, заботящиеся о своем теле, которые остаются стабильными в течение многих лет. Ему (Криштиану Роналду — Спортс«“) сейчас 41 год, верно? В 41 год он все еще играет на топ-уровне, так что мое мышление ближе к Криштиану Роналду.