«Я должен играть на максимуме после 20 минут бросков?». Дрэймонд Грин объяснил низкую интенсивность Матча всех звезд насыщенной программой уикенда

"Ты побывал на общественном мероприятии, на встрече по контракту со спонсором, на презентации кроссовок, на записи подкаста. И к моменту самой игры… у тебя остается минут 20, чтобы просто побросать мяч.
Я должен выйти и играть на максимуме в игре, к которой готовился всего 20 минут?" — отметил Грин, добавив, что это серьезно влияет на уровень интенсивности.
По его мнению, решение простое: дать возможность не участвующим в Матче всех звезд игрокам брать на себя большую часть медийных активностей, а самим звездам — сосредоточиться на подготовке к игре.