Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие — в повторении одного и того же изо дня в день»

«Игра за сборную США показала мне, как важно иметь режим. Наблюдая за тем, как Стеф, Кей Ди и Леброн каждый день выполняют одно и то же на тренировках… обычно человеку становится скучно делать одно и то же: просыпаться, делать одно и то же изо дня в день. Но, мне кажется, именно это сделало их великими. Именно этому они меня точно научили», — отметил Эдвардс.