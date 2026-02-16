Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие — в повторении одного и того же изо дня в день»

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал, как опыт совместной игры со Стефеном Карри, Леброном Джеймсом и Кевином Дюрэнтом на Олимпиаде‑2024 показал ему, что успех в НБА строится на ежедневной дисциплине и строгом режиме.

«Игра за сборную США показала мне, как важно иметь режим. Наблюдая за тем, как Стеф, Кей Ди и Леброн каждый день выполняют одно и то же на тренировках… обычно человеку становится скучно делать одно и то же: просыпаться, делать одно и то же изо дня в день. Но, мне кажется, именно это сделало их великими. Именно этому они меня точно научили», — отметил Эдвардс.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше