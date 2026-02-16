Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»

"Хочу поздравить свою команду. Мы играли серьезно, правильно перемещали мяч и хорошо защищались. Тот факт, что мы позволили сопернику набрать лишь 32 очка во второй половине, говорит о том, что мы действовали умнее в плане обороны.
Когда ты достаточно зрелый, чтобы использовать поражения и выстроить на их основе что‑то позитивное, — это важно. Я не волшебник и не могу знать, сменится ли динамика, но я на это надеюсь. Нам нужно исправить некоторые моменты — и все будет в порядке", — подчеркнул греческий специалист.