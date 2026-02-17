Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ласси Туови: «Миикка Мууринен приобрел ценный опыт в “Партизане”

Форвард «Партизана» Миикка Мууринен получил вызов в сборную Финляндии на матчи квалификации чемпионата мира против Бельгии. 18-летний баскетболист практически потерял место в ротации сербского клуба после назначения Жоана Пеньярройи главным тренером в конце декабря.

Форвард «Партизана» Миикка Мууринен получил вызов в сборную Финляндии на матчи квалификации чемпионата мира против Бельгии. 18-летний баскетболист практически потерял место в ротации сербского клуба после назначения Жоана Пеньярройи главным тренером в конце декабря. Не исключено, что Мууринен покинет Белград в ближайшее время.

Главный тренер сборной Финляндии Ласси Туови уверен, что даже ограниченное игровое время в «Партизане» пошло молодому форварду на пользу.

«Все могло сложиться лучше, но там он тренировался каждый день против Айзека Бонги и Джабари Паркера, сравнивал себя с одними из лучших европейских игроков и бывшими ветераноми НБА. Он сталкивался с реальными вызовами — не то что в играх против сверстников. Это лишь первые шаги на пути к профессиональной карьере», — отметил Туови.