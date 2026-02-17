Димитрис Диамантидис покинул Греческую федерацию баскетбола

По информации SDNA, у 45-летнего Диамантидиса возникли серьезные разногласия по ряду аспектов работы, а также обеспокоенность более широкими проблемами греческого баскетбола. В последние дни Лиолис пытался убедить его остаться, но бывший капитан «Панатинаикоса» остался непреклонен.