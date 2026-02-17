Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Димитрис Диамантидис покинул Греческую федерацию баскетбола

Димитрис Диамантидис покинул Греческую федерацию баскетбола. Легенда «Панатинаикоса», считающийся одним из лучших разыгрывающих в истории европейского баскетбола, сообщил президенту федерации Вангелису Лиолиосу, что он не намерен продолжать работу в организации в какой‑либо роли.

Источник: Спортс"

По информации SDNA, у 45-летнего Диамантидиса возникли серьезные разногласия по ряду аспектов работы, а также обеспокоенность более широкими проблемами греческого баскетбола. В последние дни Лиолис пытался убедить его остаться, но бывший капитан «Панатинаикоса» остался непреклонен.