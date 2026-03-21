Шакил О’Нил о критике Неймара: «Даже великого Джордана критиковали, Леброна, меня — нужно использовать это как мотивацию. Ему надо выиграть ЧМ»

Бывший центровой «Лейкерс» Шакил О’Нил высказался о критике в адрес форварда «Сантоса» Неймара и о невызове игрока в сборную Бразилии.

«Неймар когда-нибудь выигрывал чемпионат мира? Каждого могут подвергнуть критике, но никто не может критиковать меня больше, чем я сам. Особенно когда читаешь такое: “Шак набрал 50 очков и проиграл”. Думаете, меня это не расстраивало?

Иногда нужно посмотреть на критику и постараться понять, есть ли в ней правда. Во время моей карьеры часть критики была правдива, другая была просто нелепой. И я использовал ее как мотивацию. Думаю, Неймар поступает так же.

Он выигрывал местные чемпионаты, но не побеждал на ЧМ? Я понимаю, он выиграл много трофеев, но ему нужно выиграть чемпионат мира. Люди говорят о нем. Надеюсь, он использует критику и мотивацию, чтобы добиться своей цели.

Когда ты живешь такой жизнь, критика всегда будет. С ней сталкивался даже великий Майкл Джордан, Леброн Джеймс — даже такие парни. Это часть работы. В какой-то момент нужно брать трофеи. Я это сумел сделать«, — сказал О’Нил.

Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
