Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр — герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался про нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

Контракт форварда и «Кэпиталс» рассчитан до конца этого сезона НХЛ.

"Мы ждем Александра на матчах Единой лиги ВТБ в любой момент. Он прекрасный человек! Который, кстати, очень прилично играет в баскетбол. Мама ему всегда подскажет!

Что касается будущего Александра, то любое решение должно исходить только от него самого. Если человек все еще чувствует энергию и желание, то он сам себя спросит и сам себе на все ответит.

А вот давление — давай забьем, надо добить — это, наверное, важная, но слегка популистская история. Порой к Овечкину относятся как к роботу. Это его персональное решение.

И мы должны будем его уважать, как только он его продекларирует. Овечкин уже велик, он прославляет страну и наш хоккей. Этому еще нужно поучиться.

Овечкин — герой нашего времени", — сказал Сергей Кущенко.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше