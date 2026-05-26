«Порой к Овечкину относятся как к роботу. Александр — герой нашего времени, он прославляет страну и наш хоккей». Кущенко о капитане «Вашингтона»

Контракт форварда и «Кэпиталс» рассчитан до конца этого сезона НХЛ.
"Мы ждем Александра на матчах Единой лиги ВТБ в любой момент. Он прекрасный человек! Который, кстати, очень прилично играет в баскетбол. Мама ему всегда подскажет!
Что касается будущего Александра, то любое решение должно исходить только от него самого. Если человек все еще чувствует энергию и желание, то он сам себя спросит и сам себе на все ответит.
А вот давление — давай забьем, надо добить — это, наверное, важная, но слегка популистская история. Порой к Овечкину относятся как к роботу. Это его персональное решение.
И мы должны будем его уважать, как только он его продекларирует. Овечкин уже велик, он прославляет страну и наш хоккей. Этому еще нужно поучиться.
Овечкин — герой нашего времени", — сказал Сергей Кущенко.