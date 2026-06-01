Юсуф Нуркич: «У Буденхольцера были серьезные проблемы с алкоголем. Возможно, это повлияло на ситуацию в “Финиксе”

«С самого начала тренировочного лагеря он был крайне негативно настроен ко всем. Неважно, был это я, Букер или кто-то еще. Каждая тренировка сводилась к критике: “ты недостаточно хорош”, “тебе вообще не стоит играть в баскетбол”. Сначала никто не воспринимал это всерьез. Мы не понимали, что в какой-то момент он потерял ориентиры и ему стало безразлично, что чувствуют игроки, а в такой команде это самое важное.
У нас было собрание с разбором видео, на котором присутствовали 15−18 человек, включая весь тренерский штаб. Буденхольцер показывал нарезки и разбирал игру каждого. Букер попытался что-то сказать, но после этого тренер попросил его больше не высказываться на этих встречах, чтобы могли говорить ассистенты.
После этого уже никого не интересовало, что он показывает. Он объяснял Кевину Дюрэнту, как попадать в кольцо. Это все равно что учить пилота управлять самолетом. Это было абсурдно. В конце концов, у него были серьезные проблемы с алкоголем, это известный факт. Возможно, это тоже повлияло, но он полностью потерял контроль над командой.
Он начал проводить индивидуальные встречи с игроками, чтобы провоцировать их. Такое происходило с Брэдли Билом, Грэйсоном Алленом и другими. Приходишь на разговор и не веришь тому, что слышишь.
Мне он сказал, что я плохой партнер по команде. Мы можем обсуждать мою игру, но не это. Он переходил на личности, показывал моменты, где я спорил после неудачной передачи, вырывал жесты из контекста и утверждал, что я безответственно отношусь к команде. По его мнению, никто не был достаточно хорош«, — рассказал Нуркич в подасте X&O"s CHAT.