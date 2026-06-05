Хайме Хакес: «Делаю упор на дриблинге. В этом году мяч гораздо чаще был у меня в руках»

Много работаю над дриблингом. В этом году мяч гораздо чаще оказывался в моих руках, я занимался розыгрышем. Так что улучшаю ведение, тренирую бросок. «Трешек» стало больше после Матча всех звезд. Хочу, чтобы этот тренд продолжился в следующем сезоне. Также работаю над принятием решений и общей физической формой. Как и каждое лето", — заключил Хакес.