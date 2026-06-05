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Хайме Хакес: «Делаю упор на дриблинге. В этом году мяч гораздо чаще был у меня в руках»

Форвард «Хит» Хайме Хакес провел успешный сезон в «Майами», но для самой команды год стал провальным. Коллектив не вышел в плей-офф и подходит к межсезонью с прицелом на возможную перестройку.

«Это часть выступления за “Хит”. Три года в комаде и каждым летом куча слухов об обменах. Уже привык. Стараюсь работать над своим брендом и личностным ростом. Дела команды на совести руководителей и владельцев. Буду играть в баскетбол в следующем сезоне, где бы ни оказался.

Много работаю над дриблингом. В этом году мяч гораздо чаще оказывался в моих руках, я занимался розыгрышем. Так что улучшаю ведение, тренирую бросок. «Трешек» стало больше после Матча всех звезд. Хочу, чтобы этот тренд продолжился в следующем сезоне. Также работаю над принятием решений и общей физической формой. Как и каждое лето", — заключил Хакес.