Хайме Хакес: «Делаю упор на дриблинге. В этом году мяч гораздо чаще был у меня в руках»

«Это часть выступления за “Хит”. Три года в комаде и каждым летом куча слухов об обменах. Уже привык. Стараюсь работать над своим брендом и личностным ростом. Дела команды на совести руководителей и владельцев. Буду играть в баскетбол в следующем сезоне, где бы ни оказался.
Много работаю над дриблингом. В этом году мяч гораздо чаще оказывался в моих руках, я занимался розыгрышем. Так что улучшаю ведение, тренирую бросок. «Трешек» стало больше после Матча всех звезд. Хочу, чтобы этот тренд продолжился в следующем сезоне. Также работаю над принятием решений и общей физической формой. Как и каждое лето", — заключил Хакес.