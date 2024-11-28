Фуркад — о деле Устюгова: борьба с допингом наконец-то изменила цвет моей первой медали

«Я строил свою жизнь вокруг той знаковой серебряной медали, поэтому новость о том, что победитель масс-старта в Ванкувере в 2010 году был дисквалифицирован, вызывает у меня смешанные чувства.



Прежде всего, это удовлетворение от того, что борьба с допингом приносит свои плоды даже 15 лет спустя. Борьба, на которую я потратил столько сил, наконец-то изменила цвет моей первой медали. Затем гордость за то, что я стал олимпийским чемпионом на трёх разных Олимпиадах в период с 2010 по 2018 год. Сейчас, когда мы ошибочно пытаемся классифицировать спортсменов, чьи дисциплины не дают им одинаковых медальных шансов, это достижение приносит мне наибольшее удовлетворение.



Наконец, есть вопрос, который навсегда останется без ответа: как бы сложилась моя карьера, если бы я выиграл золото на своих первых Играх? Хотя время для восстановления всей справедливости ещё не пришло, мои мысли сегодня вечером обращены ко всем спортсменам, которым не повезло так, как мне», — написал Фуркад в социальных сетях.