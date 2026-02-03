Последняя погоня Вирер за олимпийским золотом. Любимая иностранная биатлонистка россиян завершает карьеру

Одна из главных причин для российского зрителя, чтобы включить биатлонные олимпийские трансляции в феврале, — итальянка Доротея Вирер и ее путь к золотой медали. Двукратная обладательница Кубка мира является одной из самых обожаемых иностранных спортсменок среди наших болельщиков. Ее поддерживают как любители вида спорта, так и биатлонисты. Екатерина Юрлова-Перхт в интервью «СЭ» называла Доро своей подругой, а Даниил Серохвостов признавался, что она ему нравится как женщина.
Улыбчивая итальянка отвечала взаимностью и даже в период отстранения высказывала свою лояльность. «Россия — это действительно важная страна для мирового биатлона. Мне кажется, тут не нужно заниматься политикой, оставим это другим, — говорила Вирер в 2024-м “Чемпионату”. — Не мне решать, но думаю, что мы снова увидим российских спортсменов на Кубке мира. Не знаю когда».
Олимпиада-2026 — это последняя возможность поболеть за Доротею. Сразу после домашних Игр она завершит карьеру.
Договор с собой
Вирер — 35 лет. Суперветераном ее не назвать. Однако изначально итальянка не планировала бегать до этого возраста. Своим рубежом она ставила чемпионат мира в Антхольце в 2020 году. Выступление на родине получилось триумфальным. Доро взяла два золота и два серебра, а по итогу сезона оформила вторую итоговую победу на Кубке мира. Выглядит как хорошая точка для славной карьеры? Но впереди замаячила домашняя Олимпиада.
К Играм-2026 шаг Вирер становился все тяжелее. После чемпионата мира в Антхольце итальянка много раз намекала на свой уход. «Честно говоря, я не знаю, останусь ли до Олимпиады. Все меня об этом спрашивают, но решение я буду принимать после окончания этого сезона и отталкиваться буду не только от спортивных результатов. Все, что могу сказать: я довольна своей карьерой. Если бы закончила сегодня, я бы не пожалела. Скажи мне кто десять лет назад, что буду на подиуме Кубка мира, я бы не поверила. Вот настолько я превзошла собственные ожидания», — делилась Доротея перед стартом сезона-2023/24.
Тот сезон получился самым сложным из всех. Спортсменку накрывали проблемы со здоровьем, она пропустила много гонок и целых этапов, заняв в общем зачете 40-е место. Хотя до этого на протяжении 9 лет итальянка не выпадала из топ-10 тотала Кубка мира.
Разговоры о скором завершении становились все громче. Вирер стала больше отвлекаться от биатлона: каталась на сноуборде, занималась скалолазанием, проводила много времени с мужем, поработала журналистом на летней Олимпиаде в Париже. Но все же Доро решила остаться. «Я боялась, что через несколько лет пожалею о том, что не попыталась принять участие в Олимпийских играх в моей Антерсельве. С этой точки зрения было разумнее уйти после чемпионата мира-2020, когда мне было 30 лет и у меня вся жизнь была впереди. Конечно, у меня как у женщины ограниченное время, и мне было нелегко принять решение продолжать, потому что я хочу создать семью, и у меня также есть другие проекты. Сейчас вокруг меня много людей, у которых есть дети, и я вижу, как это прекрасно. Откладывать трудно. Я не могу дождаться, когда создам семью со Стефано, дома уже все готово», — сообщила Вирер в интервью Corriere dello Sport.
Предолимпийский сезон тоже вышел сложным. Доротею мучили проблемы со спиной и простуды, из-за которых вновь приходилось пропускать гонки. Итальянка показала несколько хороших результатов, однако до медалей добраться не смогла. Тем не менее зима получилась более стабильной. По ее итогу Вирер заняла 13-е место в тотале. Главное — стало понятно, что она дотерпит до домашних Игр.
Последний аккорд
На текущий сезон Вирер собралась как на последний бой, удивив даже партнеров по команде. «Доро тренируется с энтузиазмом и сумасшедшим желанием. Иногда мне кажется, что она совершает ошибку, считая дни до Олимпиады. Но очевидно, у нее большой опыт и понимание себя и своих пределов, а также за спиной упорный труд последних лет, который позволяет ей поддерживать мощное движение вперед», — сообщил летом Томмазо Джакомель.
Старание и терпение окупились. В первой индивидуальной гонке сезона на этапе в Эстерсунде с быстрой, но не идеальной стрельбой она опередила всех соперниц и в 40-й раз в карьере примерила желтую майку лидера общего зачета. «Если бы мне сказали, что я одержу победу, я бы не поверила. Все уже списали меня со счетов, и, честно говоря, я тоже. Никогда не думала, что все еще смогу это делать в свои 35», — радовалась Доротея первому золоту с марта 2023 года.
Удержать первую строчку ей не удалось, да и не стояло такой цели. Главным оставалась Олимпиада. Она планово пропустила этап в немецком Оберхофе, а в чешском Нове-Место попрощалась с Кубком мира. После домашних Игр в битву за «Глобусы» она уже не вернется.
Заключительной гонкой на Кубке мира стал масс-старт, в котором Вирер заняла 7-е место. «Публика была просто невероятной. Здесь в 2011 году я выступала на юниорском чемпионате мира, и я рада, что мой путь завершается именно здесь с такой поддержкой зрителей. Именно благодаря болельщикам мы получаем удовольствие от соревнований. Без них было бы невозможно. Сегодня я была немного растрогана, хотя и не подавала вида. Было здорово отпраздновать это событие и с командой, которая всегда остается за кулисами», — говорила итальянка на церемонии прощания.
Но это еще не конец. В коллекции Вирер не хватает олимпийского золота. С предыдущих Игр она увозила только бронзовые медали: смешанных эстафет Сочи-2014 и Пхенчхана-2018, а также спринта Пекина-2022. Сама спортсменка не сильно переживает, что золотая цель ей может не покориться: «Мне не грустно уходить, я с нетерпением жду спокойной жизни. В этом последнем сезоне моя цель — наслаждаться моментом, не слишком беспокоясь о результатах, и я решила, что во время Игр позволю себе получать удовольствие от гонок. Даже если я не выиграю медаль, не думаю, что это повлияет на оценку моей карьеры».
Все же списывать со счетов Доро на Олимпиаде не стоит. Самый высокий шанс на золото она имеет в первой биатлонной гонке Игр — смешанной эстафете, которая пройдет 8 февраля. У итальянцев собралась надежная четверка: Лукас Хофер, с которым Вирер брала бронзу в Сочи и Пхенчхане, один из лидеров текущего сезона Томмазо Джакомель (второе место в тотале) и обладательница «Большого хрустального глобуса» (2023/2024) Лиза Витоцци.
Нынешней зимой прошли две смешанные эстафеты — в Эстерсунде и Нове-Место. В первой гонке итальянская сборная взяла серебро, а во второй — одержала победу. На Олимпиаде в Италии заключительные этапы побегут девушки. Поэтому может так получиться, что именно Вирер принесет Италии первое золото домашних Игр и дебютное для себя.