Последняя погоня Вирер за олимпийским золотом. Любимая иностранная биатлонистка россиян завершает карьеру

Разговоры о скором завершении становились все громче. Вирер стала больше отвлекаться от биатлона: каталась на сноуборде, занималась скалолазанием, проводила много времени с мужем, поработала журналистом на летней Олимпиаде в Париже. Но все же Доро решила остаться. «Я боялась, что через несколько лет пожалею о том, что не попыталась принять участие в Олимпийских играх в моей Антерсельве. С этой точки зрения было разумнее уйти после чемпионата мира-2020, когда мне было 30 лет и у меня вся жизнь была впереди. Конечно, у меня как у женщины ограниченное время, и мне было нелегко принять решение продолжать, потому что я хочу создать семью, и у меня также есть другие проекты. Сейчас вокруг меня много людей, у которых есть дети, и я вижу, как это прекрасно. Откладывать трудно. Я не могу дождаться, когда создам семью со Стефано, дома уже все готово», — сообщила Вирер в интервью Corriere dello Sport.