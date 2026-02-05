Глава IBU назвал ключевым вопрос окончания конфликта на Украине в вопросе допуска россиян

«Сценарий трудно спрогнозировать. Вы знаете, что на данный момент эта тема обсуждается в CAS, и я не хотел бы спекулировать на эту тему. Но вы также знаете, что ранее у нас был план действий по возвращению Союза биатлонистов России (СБР) в IBU в качестве полноправного члена. Речь о 12 критериях. Так что здесь тоже есть чем заняться в разных областях, и, по крайней мере, в области борьбы с допингом для нас чрезвычайно важно быть в курсе последних событий», — цитирует Далина ТАСС.
Отстранение СБР действует с весны 2022 года после начала вооруженного конфликта. 10 декабря 2023 года СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), требуя отмены этого решения.
«Да, мы можем сказать, что это главная причина отстранения решением конгресса, но у нас также есть дорожная карта, которая позволяет вернуться в качестве полноправного члена — та самая программа из 12 пунктов для Союза биатлонистов России», — добавил глава IBU.