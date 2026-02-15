Касперович о медалях Сочи-2014 в эстафете: «Очень уважаю Шипулина, но должна быть справедливость: нарушили — верните»

— Был очень спорный вопрос — доказательство виновности Устюгова. Но раз решение принято, есть положение вернуть медали, то мы обязаны их вернуть. Я понимаю, что ребята не хотят отдавать медали. Очень уважаю Антона Шипулина как величайшего спортсмена, работали с ним одно время, но должна быть справедливость: нарушили — верните. Если не согласны с решением, давайте судиться.