Касперович о медалях Сочи-2014 в эстафете: «Очень уважаю Шипулина, но должна быть справедливость: нарушили — верните»

Сборную России лишили золота из-за допинга Евгения Устюгова. Антон Шипулин заявил, что не собирается возвращать медаль.
— Был очень спорный вопрос — доказательство виновности Устюгова. Но раз решение принято, есть положение вернуть медали, то мы обязаны их вернуть. Я понимаю, что ребята не хотят отдавать медали. Очень уважаю Антона Шипулина как величайшего спортсмена, работали с ним одно время, но должна быть справедливость: нарушили — верните. Если не согласны с решением, давайте судиться.
Мы сами под собой сук рубим, нам нужно восстановиться в международной федерации, чтобы нас допустили, а мы бычимся, демонстрируем не совсем правильное поведение.
— Федерация же не может прийти к биатлонистам и силой забрать медали. Как быть?
— Думаю, что все же нереально это сделать. Редкий случай, когда спортсмены возвращают медали. В конце концов, можно сделать дубликаты и вручить их другим спортсменам.
Конечно, мне обидно, такая эстафета была в Сочи… Тем более Женя Устюгов у меня тренировался. Отношусь к нему с уважением.
— Ради будущего российского биатлона медали надо вернуть?
— Конечно, вернуть, — сказал Касперович.