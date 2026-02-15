Ричмонд
Касперович о медалях Сочи-2014 в эстафете: «Очень уважаю Шипулина, но должна быть справедливость: нарушили — верните»

Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович высказался о ситуации с медалями Сочи-2014 в мужской эстафете.

Источник: Спортс"

Сборную России лишили золота из-за допинга Евгения Устюгова. Антон Шипулин заявил, что не собирается возвращать медаль.

— Был очень спорный вопрос — доказательство виновности Устюгова. Но раз решение принято, есть положение вернуть медали, то мы обязаны их вернуть. Я понимаю, что ребята не хотят отдавать медали. Очень уважаю Антона Шипулина как величайшего спортсмена, работали с ним одно время, но должна быть справедливость: нарушили — верните. Если не согласны с решением, давайте судиться.

Мы сами под собой сук рубим, нам нужно восстановиться в международной федерации, чтобы нас допустили, а мы бычимся, демонстрируем не совсем правильное поведение.

— Федерация же не может прийти к биатлонистам и силой забрать медали. Как быть?

— Думаю, что все же нереально это сделать. Редкий случай, когда спортсмены возвращают медали. В конце концов, можно сделать дубликаты и вручить их другим спортсменам.

Конечно, мне обидно, такая эстафета была в Сочи… Тем более Женя Устюгов у меня тренировался. Отношусь к нему с уважением.

— Ради будущего российского биатлона медали надо вернуть?

— Конечно, вернуть, — сказал Касперович.