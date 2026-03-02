Ричмонд
Попавшаяся на допинге биатлонистка выступит на этапе КМ в Финляндии

Ребекка Пасслер в феврале была временно отстранена из-за положительной допинг-пробы на летрозол, но затем оправдана национальным антидопинговым агентством.

Источник: Reuters

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер, попавшаяся на допинге перед Олимпиадой-2026, вошла в состав сборной Италии на этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Об этом сообщает Федерация зимних видов спорта Италии (FISI).

Кубок мира в Контиолахти пройдет с 5 по 7 марта.

24-летняя Пасслер сдала положительный тест на летрозол во внесоревновательный период в январе 2026 года и была отстранена Итальянским антидопинговым агентством (NADO Italia) за несколько дней до старта домашней Олимпиады.

Спортсменка обжаловала вердикт, доказывая, что запрещенное вещество попало в организм непреднамеренно. Арбитраж признал версию о «непроизвольном или неосознанном попадании» вещества убедительной и отменил временное отстранение.

В итоге Пасслер была допущена до участия в Олимпийских играх в Антхольце, где, однако, не попала в состав эстафетной команды и не отобралась на масс-старт. Теперь биатлонистка вошла в заявку итальянской сборной на этап Кубка мира в Контиолахти.

Также в заявку итальянской команды вошли Лиза Виттоцци, Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Мартина Трабукки, Лукас Хофер, Патрик Браунхофер, Никола Романин и Кристоф Пирхер.

Пасслер занимает 33-е место в общем зачете Кубка мира в текущем сезоне. В ее активе — две бронзовые медали этапов Кубка мира в эстафете, а также одна золотая, шесть серебряных и одна бронзовая медаль юниорских и молодежных чемпионатов мира.