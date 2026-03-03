Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шведские биатлонисты получили бронзовые медали ОИ-2010 в эстафете после дисквалификации Устюгова

Шведские биатлонисты на торжественной церемонии на Олимпийском стадионе в Стокгольме получили бронзовые награды Игр-2010 в Ванкувере в эстафете.

Источник: Getty Images

Медали вручили Фредрику Линдстрему, Карлу Юхану Бергману, Маттиасу Нильссону и Бьорну Ферри.

На Олимпиаде-2010 шведы заняли четвертое место, а тройку призеров замкнули россияне Иван Черезов, Антон Шипулин, Максим Чудов и Евгений Устюгов. Впоследствии Устюгов был признан виновным в применении допинга, и результат команды аннулировали.

«Приятное чувство. 16 лет — невероятно долгий срок, но справедливость должна была восторжествовать. Нарушители должны быть привлечены к ответственности. Это можно назвать победой в борьбе с допингом», — приводит слова Ферри SVT.