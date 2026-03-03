Шведские биатлонисты получили бронзовые медали ОИ-2010 в эстафете после дисквалификации Устюгова

Медали вручили Фредрику Линдстрему, Карлу Юхану Бергману, Маттиасу Нильссону и Бьорну Ферри.
На Олимпиаде-2010 шведы заняли четвертое место, а тройку призеров замкнули россияне Иван Черезов, Антон Шипулин, Максим Чудов и Евгений Устюгов. Впоследствии Устюгов был признан виновным в применении допинга, и результат команды аннулировали.
«Приятное чувство. 16 лет — невероятно долгий срок, но справедливость должна была восторжествовать. Нарушители должны быть привлечены к ответственности. Это можно назвать победой в борьбе с допингом», — приводит слова Ферри SVT.