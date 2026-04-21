«Сказала: “Убирайся!”» Дмитрий Губерниев о разводе с Ольгой Богословской

«У меня была история великолепного развода с Ольгой Богословской. Блестящего совершенно развода! Мы бурно поженились и бурно развелись.



Ольга прекрасна, она вышла замуж — есть замечательный Александр. И Мишка [сын] говорит: “У меня есть и папа Саша”. Представляете, как здорово, когда у тебя два папы и мама. Плохо же, когда просто два папы, а мамы нет, как мне кажется.



Была эпическая совершенно история. Когда уже все по швам у нас разваливалось, трещало… Она говорит: “Все, уже надо заканчивать. Давай-ка ты убирайся!” Я сказал: “Оля, я приеду на “Газели”, и увезу все вещи завтра, сегодня у меня эфир”. А дальше я прихожу домой после ночного эфира в 2 часа ночи — сидит мать, капает корвалол. И огромная гора моих вещей, которые Ольга Михайловна Богословская со своей сестрой Валентиной привезла. И так наконец-то мы расстались. На короткое время. В том смысле, что потом продолжали вместе работать», — сказал Губерниев.