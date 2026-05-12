«Это пропаганда». Норвежцы недовольны российской поддержкой Бьорндалена на предстоящих выборах главы IBU

Нюанс в том, что для регистрации в качестве кандидата на пост руководителя IBU нужно быть выдвинутым в исполком организации, причем каждая страна имеет только одну квоту. Норвегия уже заявила, что ее заполнит известный функционер Торе Буйгард. Поэтому Бьорндалену придется искать другие варианты. Достаточно просто было бы оформить заявку от Белоруссии — с этой страной Уле-Эйнар связан уже десять лет через свою жену Дарью Домрачеву (у пары две дочери и недвижимость под Минском и в Монако). Однако белорусы (как и россияне) лишены членства в международном союзе с сентября 2022 года. И навряд ли этот дискриминационный вердикт будет пересмотрен до 17 июня 2026 года, когда закрывается окно для выдвижения.