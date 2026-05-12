«Это пропаганда». Норвежцы недовольны российской поддержкой Бьорндалена на предстоящих выборах главы IBU

Норвежское издание Dagbladet подготовило серию публикаций, посвященных выдвижению восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена на пост главы Международного союза биатлонистов (IBU). Выборы состоятся на конгрессе организации с 17 по 20 сентября 2026 года в Берхтехсгадене (Германия). В данный момент формирование списка кандидатов не завершено. Но в российском спортивном сообществе уже звучат оптимистичные комментарии по поводу возможного прихода к власти легендарного атлета, который, кажется, в состоянии вывести биатлон из санкционного тупика. В Норвегии называют такой подход «пропагандой» и подчеркивают, что Бьорндалену придется искать поддержку за пределами своей страны. Федерация биатлона Норвегии планирует сделать ставку на другого чиновника.
Сдержанный оптимизм
Срок полномочий нынешнего президента IBU Олле Далина истекает в этом году: швед возглавляет федерацию с 2018 года и исчерпал восьмилетний лимит пребывания у власти. До недавного времени считалось, что новым главой организации точно станет словенец Тим Фарчник, многолетний организатор крупных стартов в Поклюке. Однако теперь выясняется, что у этого функционера может появиться очень сильный конкурент. Все началось с того, что в российских СМИ появились высказывания в пользу выдвижения Уле-Эйнара Бьорндалена. В Dagbladet усомнились в достоверности этих слухов, однако сам великий биатлонист фактически их подтвердил. По словам звездного спортсмена, ему предлагают баллотироваться несколько национальных федераций из Европы. Но это не Россия и не Белоруссия.
Нюанс в том, что для регистрации в качестве кандидата на пост руководителя IBU нужно быть выдвинутым в исполком организации, причем каждая страна имеет только одну квоту. Норвегия уже заявила, что ее заполнит известный функционер Торе Буйгард. Поэтому Бьорндалену придется искать другие варианты. Достаточно просто было бы оформить заявку от Белоруссии — с этой страной Уле-Эйнар связан уже десять лет через свою жену Дарью Домрачеву (у пары две дочери и недвижимость под Минском и в Монако). Однако белорусы (как и россияне) лишены членства в международном союзе с сентября 2022 года. И навряд ли этот дискриминационный вердикт будет пересмотрен до 17 июня 2026 года, когда закрывается окно для выдвижения.
После истечения дедлайна независимый дисциплинарный орган проведет проверку (ветинг) всех зарегистрированных кандидатов на соответствие этическим критериям. Финальный список претендентов обычно публикуется летом, за несколько месяцев до голосования. На данный момент Бьорндален не озвучил четкого намерения идти на выборы и не назвал страны, которые его поддерживают. Однако в комментариях для Dagbladet он обозначил контуры своей предвыборной программы, что вселило в сторонников норвежской звезды некоторый оптимизм.
«Ко мне обратились многие национальные федерации и спросили, есть ли у меня желание баллотироваться. Речь идет о конкретных предложениях, — приводит Dagbladet слова 52-летнего ветерана. — Речь про европейские страны, но не восточноевропейские. Я никогда не получал предложений от России или Белоруссии. Рассматриваю возможность выдвижения, поскольку хочу развивать биатлон в наилучшем из возможных направлений, максимально использовать его потенциал и ценность на международном уровне».
Избавившись от России, международный биатлон стал сильнее?
Попытка Бьорндалена дистанцироваться от Белоруссии и России, видимо, вызвана скандалом десятилетней давности. В 2016-м в интервью российскому порталу Чемпионат.com Уле-Эйнар вспомнил о личной встрече с Владимиром Путиным, состоявшейся в нулевых годах. «Это была фантастика! Я думаю, что России очень повезло иметь такого президента со спортивной точки зрения», — отметил великий биатлонист, спровоцировав бурю негодования в норвежских медиа. Олимпийского чемпиона обвинили в пророссийской пропаганде, так что он был вынужден опубликовать открытое письмо, в котором пожаловался на раздувание журналистами политического скандала и умышленное искажении контекста. «Я несколько раз повторил, что высказывался исключительно о спортивных перспективах», — подчеркнул Бьорндален.
Тем не менее в России продолжают считать восьмикратного олимпийского чемпиона чуть ли не «своим парнем», и не только из-за его семейных связей с Дарьей Домрачевой, бывшей россиянкой, построившей очень успешную спортивную карьеру в Белоруссии. В досье по делу экс-президента IBU Андреса Бессеберга говорится, что в личных беседах с главой мирового биатлона Бьорндален выступал резко против якобы имевшего места особого антидопингового режима в отношении наших спортсменов. При этом во многих интервью Уле-Эйнар заявлял, что наказания должны быть строго индивидуальными и коллективные санкции в отношении целой страны неприемлемы.
В феврале 2026 года в интервью российскому сервису Okko великий норвежец резко раскритиковал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) за отстранение россиян. Он назвал ситуацию в мужских лыжах «катастрофой» и «большой глупостью», поскольку без России соревнования превратились в безраздельное доминирование Норвегии. По мнению легенды, через несколько лет мировой биатлон может столкнуться с таким же критическим падением уровня и зрелищности. Общаясь с журналистами в Минске, спортсмен выразил надежду на скорейшее возвращение россиян и белорусов к стартам, но прагматично признал: «Пока конфликт не закончится, никаких сдвигов не произойдет».
В общем, называть Бьорндалена «пророссийским кандидатом» слишком смело, однако его позиция явно отличается от «отмороженной» точки зрения, которую регулярно транслируют нынешнее руководство международного союза и норвежские СМИ. Dagbladet вообще считает, что «избавившись от России, международный биатлон стал сильнее как в спортивном, так и в экономическом отношении». Что касается IBU, то в данный момент это единственная федерация по зимнему олимпийскому виду спорта, которая категорически отказывается выполнять рекомендации МОК по нейтральному статусу и допуску наших юниоров под собственным флагом. Ожидалось, что в мае 2026-го эта позиция станет предметом разбирательства в арбитраже CAS, однако на данный момент никакой определенности на этот счет нет.
Идеальная кандидатура
Возможно, с судами действительно имеет смысл подождать до сентябрьских выборов. Однако в этом случае велик риск потерять для нашего биатлона еще один сезон. Особенно если Бьорндален передумает баллотироваться или проиграет Фарчнику. Ведь звездное имя совсем не гарантирует успеха, когда у конкурента есть административный ресурс и возможность разыграть «русскую карту». Словенский чиновник в последние четыре года входил в состав исполкома IBU и несет ответственность за все дискриминационные решения этой организации в отношении россиян, а также за травлю прежнего главы организации, отца современного биатлона Андреса Бессеберга.
Уле-Эйнар продолжает общение с российскими СМИ, его жена Дарья Домрачева во время Олимпиады-2026 выступала экспертом в трансляциях Okko. Кроме того, все отлично помнят, что в 2018 году, когда Бьорндален объявил об уходе из большого спорта, поднялась волна слухов о его приглашении тренером в сборную России. Правда, в итоге великий норвежец возглавил команду Китая (этот опыт оказался сильно осложнен ковидными временами), но в начале 2022-го звездный норвежец снова мог быть приглашен в российскую сборную. Увы, политические события сделали подобный вариант невозможным.
Как бы то ни было, полностью дистанцироваться от российско-белорусской тематики у Бьорндалена не получится, и этим наверняка попытаются воспользоваться его конкуренты. В IBU в 2018 году сложилось мощное антироссийское лобби, в котором задают тон норвежцы, шведы, немцы, чехи и канадцы. Именно они сейчас продвигают кандидатуру Фарчника в качестве замены Далину. Другой вопрос, что круг русофобски настроенных федераций достаточно узок, и противники радикального подхода (который противоречит рекомендациям МОК и последним трендам мирового спорта) вполне могут объединиться. Уле-Эйнар в роли лидера здоровых сил — идеальная кандидатура, особенно если Союз биатлонистов России наконец перейдет от декларативных заявлений к тонкой дипломатической работе.