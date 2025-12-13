Семь скелетонистов и две бобслеистки из России допущены к отбору на Игры

В список попали скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков, а также бобслеистки София Степушкина и Любовь Черных.
Самым известным из них является Романов, который участвовал в Олимпиаде-2022 в Пекине, где занял 23-е место. Черных была чемпионкой мира среди юниоров.
Cпортсмены теперь могут принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.
Ближайший этап Кубка мира, где могут выступить российские бобслеисты и скелетонисты, пройдет в латвийской Сигулде с 18 по 21 декабря.
В октябре апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие россиян в соревнованиях.
Российские спортсмены не смогли взять медалей в бобслее и скелетоне на Олимпиаде 2022 года. На Играх-2018 в этих двух видах спорта у России была только одна медаль — серебро скелетониста Никиты Трегубова.