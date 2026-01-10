Ричмонд
Российский скелетонист Семенов выиграл этап Кубка Европы в Инсбруке

Российский скелетонист Семенов победил на этапе Кубка Европы в Инсбруке.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российский скелетонист Владислав Семенов стал победителем этапа Кубка Европы в австрийском Инсбруке.

Результат Семенова после двух заездов — 1 минута 46,36 секунды. Вторым стал китаец Гоцин Юй (отставание — 0,77). Третье место занял россиянин Даниил Романов (+0,86). Российский скелетонист Еремей Зыков показал 15-й результат, отстав от Семенова на 2,23 секунды.

В пятницу Семенов также одержал победу на этапе Кубка Европы в Инсбруке, Романов завоевал серебро, Зыков стал 12-м.

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК). В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
