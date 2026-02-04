Гарт считает, что саночникам из РФ будет непросто выиграть медали на ОИ-2026

«Спортсмены прошли сложный путь, чтобы вернуться к международным соревнованиям и отобраться на Олимпийские игры. Сейчас даже получить визу — уже победа. А они за два с небольшим месяца получили итальянские, американские, немецкие и еще раз итальянские визы для участия в Играх. Даже физически добраться до мест проведения соревнований сейчас непросто. Поэтому я просто желаю им здоровья и сил», — добавила собеседница ТАСС.