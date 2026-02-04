Ричмонд
Гарт считает, что саночникам из РФ будет непросто выиграть медали на ОИ-2026

На Олимпиаде в Италии выступят Дарья Олесик и Павел Репилов.

Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Саночникам Дарье Олесик и Павлу Репилову будет непросто претендовать на медали Олимпийских игр в Италии. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

«Как бы я ни мечтала о медалях, я все же реалист, — рассказала Гарт. — Я понимаю, что в этот раз на Олимпийские игры саночники едут не за медалями. Они едут ради участия, ради возвращения к международным стартам. Ребята очень стараются, чтобы выступить достойно».

«Спортсмены прошли сложный путь, чтобы вернуться к международным соревнованиям и отобраться на Олимпийские игры. Сейчас даже получить визу — уже победа. А они за два с небольшим месяца получили итальянские, американские, немецкие и еще раз итальянские визы для участия в Играх. Даже физически добраться до мест проведения соревнований сейчас непросто. Поэтому я просто желаю им здоровья и сил», — добавила собеседница ТАСС.

Нейтральные саночники из России на Олимпийских играх будут выступать только в соревнованиях на санях-одиночках. С 7 по 8 февраля пройдут заезды мужчин, в которых примет участие Репилов, с 9 по 10 февраля — у женщин (Олесик).