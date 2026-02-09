Саночник Павел Репилов назвал достойным свое выступление на Олимпиаде

«Считаю, что проехал достойно, — рассказал Репилов. — Так и хотел, хорошо, расслабленно, приятно для себя проехать стабильно четыре заезда. Основной задачей было получить удовольствие для себя и доставить его болельщикам. Хочу отметить, что санная трасса в Кортине — одно из приятнейших мест, которое есть в мире санного спорта. Трасса очень комфортная, чем-то похожа на Сочи. Не получилось достаточно здесь покататься, но место приятное».