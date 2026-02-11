Ричмонд
В МОК намерены соблюдать правила в ситуации со шлемом украинца Гераскевича

Международный олимпийский комитет (МОК) будет соблюдать правила в ситуации со шлемом украинского спортсмена Владислава Гераскевича. Об этом 11 февраля сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Источник: Известия

Так он прокомментировал ситуацию, в которой Гераскевич заявил, что планирует выступить в специальном шлеме с фотографиями погибших атлетов на Олимпиаде-2026 в Италии, однако разрешения от комитета не получал — использование такого аксессуара нарушает правила.

«Есть правила и регламент, сами атлеты от нас хотят, чтобы мы их соблюдали. Так что мы будем соблюдать правила», — приводит его слова «РИА Новости».

Адамс подчеркнул, что в МОК не считают полезным рассуждать о гипотетических сценариях, включая возможную дисквалификацию спортсмена. Он также добавил, что в комитете не хотят публичной «порки» и рассчитывают решить ситуацию по-человечески.

Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер 8 февраля выступил на зимних Олимпийских играх в Италии с изображением российского флага на своей экипировке. На его шлеме и доске также присутствуют флаги США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая.

Зимние Олимпийские игры — 2026 официально стартовали в итальянском Милане 6 февраля, когда состоялась церемония открытия. Соревнования будут проходить до 22 февраля. От России в Олимпиаде в этом году примут участие 13 спортсменов. При этом они не были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) до участия в церемонии открытия.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше