В МОК намерены соблюдать правила в ситуации со шлемом украинца Гераскевича

Так он прокомментировал ситуацию, в которой Гераскевич заявил, что планирует выступить в специальном шлеме с фотографиями погибших атлетов на Олимпиаде-2026 в Италии, однако разрешения от комитета не получал — использование такого аксессуара нарушает правила.
«Есть правила и регламент, сами атлеты от нас хотят, чтобы мы их соблюдали. Так что мы будем соблюдать правила», — приводит его слова «РИА Новости».
Адамс подчеркнул, что в МОК не считают полезным рассуждать о гипотетических сценариях, включая возможную дисквалификацию спортсмена. Он также добавил, что в комитете не хотят публичной «порки» и рассчитывают решить ситуацию по-человечески.
Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер 8 февраля выступил на зимних Олимпийских играх в Италии с изображением российского флага на своей экипировке. На его шлеме и доске также присутствуют флаги США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая.
Зимние Олимпийские игры — 2026 официально стартовали в итальянском Милане 6 февраля, когда состоялась церемония открытия. Соревнования будут проходить до 22 февраля. От России в Олимпиаде в этом году примут участие 13 спортсменов. При этом они не были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) до участия в церемонии открытия.