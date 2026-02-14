Саночники Олесик и Репилов пропустят послеолимпийские этапы Кубка мира

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Имеющие нейтральный статус саночники Дарья Олесик, Павел Репилов и Матвей Пересторонин пропустят два заключительных этапа Кубка мира, которые пройдут после окончания Олимпийских игр. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.
Предпоследний этап Кубка мира по санному спорту сезона-2025/26 пройдет с 28 февраля по 1 марта в швейцарском Санкт-Морице, заключительный — с 7 по 8 марта в германском Альтенберге.
«Тренерский штаб решил, что по ряду причин после возвращения с Олимпиады спортсменам целесообразнее будет восстановиться и начать подготовку к чемпионату России в марте», — рассказала Гарт.
Чемпионат России по санному спорту пройдет на олимпийской трассе в Сочи с 29 по 30 марта.
На Олимпиаде-2026 Олесик заняла 13-е место, Павел Репилов — 14-е.