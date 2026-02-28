Три российских скелетониста выступят на юниорском чемпионате мира в Германии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россияне Полина Тюрина, Полина Князева и Еремей Зыков примут участие в юниорском чемпионате мира по скелетону, который пройдет с 12 по 13 марта в германском Альтенберге. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Денис Алимов.
«Тюрина, Князева и Зыков, имеющие нейтральный статус, на следующей неделе должны вылететь в Германию для того, чтобы принять участие в юниорском чемпионате мира, визы у спортсменов уже на руках, — рассказал Алимов. — Эти спортсмены в этом сезоне уже получили опыт выступлений на этапах Кубка Европы и теперь поедут на первенство мира».
«В Альтенберге очень сложная трасса, на ней крайне проблематично показать хороший результат с чистого листа, она требует прикатки. Смогут ли российские спортсмены побороться за медали? Будем надеяться, что случится какое-то чудо, но в десятку-то точно должны попасть», — добавил тренер.
По словам Алимова, основными соперниками россиян будут хозяева трассы. «В интернете уже появилась информация, что те уже тренируются там. Причем в Альтенберг уже приехали спортсмены и из других команд. Сложно придется нашим, ведь им будут противостоять еще и сильные британцы с латвийцами», — заключил собеседник ТАСС.
С 26 по 27 января в швейцарском Санкт-Морице проходил юниорский чемпионат мира по бобслею, на котором россиянка София Степушкина завоевала бронзу в монобобе в состязаниях спортсменок не старше 23 лет.