Три российских скелетониста выступят на юниорском чемпионате мира в Германии

«Тюрина, Князева и Зыков, имеющие нейтральный статус, на следующей неделе должны вылететь в Германию для того, чтобы принять участие в юниорском чемпионате мира, визы у спортсменов уже на руках, — рассказал Алимов. — Эти спортсмены в этом сезоне уже получили опыт выступлений на этапах Кубка Европы и теперь поедут на первенство мира».