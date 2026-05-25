Британец взял бронзу на велогоночном Гран-при Тулы. А так можно было?

Что точно — в России находится самый возрастной велотрек в мире. Он прямо в центре Тулы и построен в 1896 году. Подумать только — его мог видеть сам Лев Толстой. И наверняка видел — ведь он, судя по фотографиям того времени, являлся энтузиастом велоспорта. Писал: «Начал учиться в Манеже ездить на велосипеде. Очень странно, зачем меня тянет делать это. Чувствую, что тут есть естественное юродство, что мне все равно, что думают, да и просто безгрешно, ребячески веселит». Как говорится, с велосипедом ты Лев Толстой, а без… ну да ладно.