Британец взял бронзу на велогоночном Гран-при Тулы. А так можно было?

Современник Николая II и Толстого
Какой самый старый действующий спортивный объект России? Интернет дает разные ответы на этот вопрос. Есть футбольный стадион «Балтика» 1892 года, который сейчас полноценно используется только фарм-клубом команды Премьер-лиги. Кто-то может назвать спортивным объектом катки для массового катания, которые действуют в российских городах веками.
Что точно — в России находится самый возрастной велотрек в мире. Он прямо в центре Тулы и построен в 1896 году. Подумать только — его мог видеть сам Лев Толстой. И наверняка видел — ведь он, судя по фотографиям того времени, являлся энтузиастом велоспорта. Писал: «Начал учиться в Манеже ездить на велосипеде. Очень странно, зачем меня тянет делать это. Чувствую, что тут есть естественное юродство, что мне все равно, что думают, да и просто безгрешно, ребячески веселит». Как говорится, с велосипедом ты Лев Толстой, а без… ну да ладно.
Международное представительство
И вот в воскресенье на этом треке стартовал, страшно подумать, 131-й сезон. Турнир называется Гран-при Тулы, в нем участвуют лучшие велогонщики России — призеры чемпионата мира Яна Бурлакова и Алина Лысенко, бронзовый призер Олимпиады-2021 Гульназ Хатунцева, легенды прошлого. Короче, тусовка удалась, все на месте спортсмены.
Лидер команды «Марафон-Тула» Алина Лысенко говорит: «Соревнования здесь — это часть истории, я была маленькая — тут гонял мой брат, теперь я. Это неотъемлемая часть сезона, его открытие. Здесь я пока не в оптимальной форме, есть ограничения после операции. Но основные мои усилия в этом сезоне направлены на чемпионат мира». Лысенко — одна из главных надежд российского велоспорта, за полгода она стала бронзовым призером чемпионата мира и чемпионкой Европы.
Но в Туле были не только россияне. Прямо перед стартом прошла целая церемония открытия с парадом стран, как на Олимпиаде. Участники прошли с табличками Армении, Беларуси, Кыргызстана и России.
И тут закрались первые сомнения — ведь в протоколах был представитель пятой и очень экзотичной страны. Ну как экзотичной — для велоспорта вполне очевидной, Великобритании. Но увидеть в протоколах сборную Великобритании на российском Гран-при в 2026 году — звучит как сны при температуре 39. Подумалось, что случился рецидив некоторых гостей Игр БРИКС или соревнований вроде «Московская сабля» — рассказывали, что несколько лет назад туда пригласили алжирок, они, видимо, оформили себе командировку, но на старты не вышли. Зато выкладывали сторис с Арбата и из московских кафе. И как их не понять?
Но британец доехал. У 41-летнего Стивена Уитакера есть даже страница на профильных велогоночных сайтах. Последние годы он соревнуется как любитель и вот приехал в Тулу. Работает учителем английского в Москве, рос в Британии, дружил с русским, и вот переехал и ему нравится в России. Но Уитакер не просто приехал в Тулу отбывать номер. В дисциплине скрэтч выиграл в роскошном стиле гонщик местной «Марафон-Тулы» Мирослав Суятин, но британец надежно зацепил бронзу. Возможно, англичанину помог дождь, который периодически шел над трассой — да, это вам не паркетный велотрек, тут все сурово.
По идее, за такие подвиги он должен был удостоиться мультиварки. Но награждение я не застал. Среди других призов аэрогриль (Лысенко сказала, что он у нее лежал в корзине на маркетплейсах, так что она довольна), а победителям дарили 32-дюймовую плазму. Ну и еще были призовые.
На просьбу «СЭ» поговорить Уитакер ответил ожидаемо уклончиво: «Понимаешь, я хотел бы пройти ниже радаров. Я очень чувствителен к политике, не знаю, как это воспримут в Британии. Мне советовали приехать в Тулу, потому что здесь классные соревнования — я приехал».
Что ж, жаль, что мы живем в таких условиях. Но сэнк ю, что приехал, Стив.
Гран-при Тулы продлится до 26 мая. Общее ощущение после нескольких часов на трибунах — наш велоспорт еще как жив. Несколько сотен людей на трибунах реально болеют и орут как сумасшедшие, красивая церемония открытия с проездом на костотрясах XIX века и новых российских велосипедах, двум велогонщицам-соперницам — Лысенко и Яне Бурлаковой — вручили «Серебряных ланей» от журналистов за попадание в топ-10 спортсменов года. Ну, а в федерации надеются, что уже в июне снимут все санкции — вернут флаг и гимн, а значит, смогут вернуться на международную арену и российские команды.
Дмитрий Кузнецов