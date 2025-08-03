Шлейхер и Терновой вышли в финал ЧМ по прыжкам в воду с 10-метровой вышки

СИНГАПУР, 3 авг — РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой вышли в финал в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Шлейхер, завоевавший ранее серебро в синхронных прыжках с вышки, набрал 464,60 очка в полуфинале и занял шестое место, Терновой (458,55) стал седьмым. Лучший результат показал китаец Чжу Цзыфэн (502,55).
Финал состоится позже в воскресенье.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.