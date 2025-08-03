Шлейхер и Терновой вышли в финал ЧМ по прыжкам в воду с 10-метровой вышки

СИНГАПУР, 3 авг — РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой вышли в финал в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.