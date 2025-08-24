Источник: российскую альпинистку попробуют спасти с пика Победы в понедельник

«25 августа на пике Победы обещают хорошую погоду — последний ясный день в этом сезоне. На место, где лежит альпинистка Наталья Наговицина, сначала отправят дрон. Если женщина подаст признаки жизни, её попробуют снять с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии. Спасением займется частная компания», — цитирует члена Федерации альпинизма России Анну Пиунову Telegram-канал Baza.