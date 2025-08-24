Источник: российскую альпинистку попробуют спасти с пика Победы в понедельник

«25 августа на пике Победы обещают хорошую погоду — последний ясный день в этом сезоне. На место, где лежит альпинистка Наталья Наговицина, сначала отправят дрон. Если женщина подаст признаки жизни, её попробуют снять с вершины еврокоптером, который поведет пилот из Италии. Спасением займется частная компания», — цитирует члена Федерации альпинизма России Анну Пиунову Telegram-канал Baza.
12 августа российская альпинистка при спуске с пика Победы получила перелом ноги и застряла на высоте 7140 метров. Последняя попытка добраться до спортсменки не увенчалась успехом из-за снежной бури, которая застала группу спасателей на высоте 6100 метров.
Ранее начальник базового лагеря Южный Иныльчек на пике Победы Дмитрий Греков заявил, что доставить российскую альпинистку с такой высоты невозможно. По его словам, вытащить спортсменку можно только вертолетом, а таких воздушных судов в Киргизии нет.