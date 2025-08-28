В КБР альпинисты попали под камнепад, есть погибший

Расторгуев погиб 27 августа. По предварительной информации, группа альпинистов, 25 августа вышедшая на маршрут в центральной части Главного Кавказского хребта в Кабардино-Балкарии, попала под камнепад. Спасателями с помощью вертолета были эвакуированы два участника восхождения. Один из них не пострадал, вторая участница, Екатерина Федорова, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.