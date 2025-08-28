В КБР альпинисты попали под камнепад, есть погибший

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев погиб в возрасте 68 лет во время восхождения на вершину горы Джангитау в массиве Безенги, сообщается на сайте Федерации альпинизма России (ФАР).
Расторгуев погиб 27 августа. По предварительной информации, группа альпинистов, 25 августа вышедшая на маршрут в центральной части Главного Кавказского хребта в Кабардино-Балкарии, попала под камнепад. Спасателями с помощью вертолета были эвакуированы два участника восхождения. Один из них не пострадал, вторая участница, Екатерина Федорова, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
Расторгуев был мастером спорта по альпинизму, инструктором-методистом первой категории. Его спортивный стаж превышал 40 лет, за которые он совершил более 200 восхождений, в том числе первопрохождение на Коштантау в 1989 году.
Расторгуев занимал пост президента Федерации альпинизма Краснодарского края в 2010—2011 годах, руководил учебно-методической комиссией ФАР. Также он работал в качестве старшего тренера учебно-тренировочных сборов по альпинистской и горнолыжной подготовке специалистов.