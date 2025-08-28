Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КБР альпинисты попали под камнепад, есть погибший

Альпинист Расторгуев погиб в горах Кабардино-Балкарии, попав под камнепад.

Источник: Федерация альпинизма России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев погиб в возрасте 68 лет во время восхождения на вершину горы Джангитау в массиве Безенги, сообщается на сайте Федерации альпинизма России (ФАР).

Расторгуев погиб 27 августа. По предварительной информации, группа альпинистов, 25 августа вышедшая на маршрут в центральной части Главного Кавказского хребта в Кабардино-Балкарии, попала под камнепад. Спасателями с помощью вертолета были эвакуированы два участника восхождения. Один из них не пострадал, вторая участница, Екатерина Федорова, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Расторгуев был мастером спорта по альпинизму, инструктором-методистом первой категории. Его спортивный стаж превышал 40 лет, за которые он совершил более 200 восхождений, в том числе первопрохождение на Коштантау в 1989 году.

Расторгуев занимал пост президента Федерации альпинизма Краснодарского края в 2010—2011 годах, руководил учебно-методической комиссией ФАР. Также он работал в качестве старшего тренера учебно-тренировочных сборов по альпинистской и горнолыжной подготовке специалистов.