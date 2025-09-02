«Рядом с ней еще 30 трупов»: страшные новости о Наговициной с пика Победы

Вся Россия следила за попытками спасти альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы. 21 день спустя точку в истории поставила телеведущая Виктория Боня. Она рассказала о запуске вертолета министерства обороны Кыргызстана до базового лагеря на высоте 4500 метров. Оттуда подняли дрон к месту, где в палатке со сломанной ногой лежала спортсменка. Блогер опубликовала видео и написала, что Наговицина, которой 23 августа исполнилось 48 лет, умерла.
«Мощь, дух, сила. Вот три слова, которые приходят с мыслями о Наталье. Я общалась с ее сыном. Он говорит: мама как-то сказала, что для альпиниста остаться в горах — это честь. Я, говорит, буду думать так же», — отметила Боня.
Что произошло на Пике Победы
Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Кроме разорванной палатки у спортсменки были спальный мешок и некоторое количество еды и воды. Попавшую в беду россиянку попытались спасти другие альпинисты, но безуспешно. Вмешалась погода — один из спортсменов (итальянец) погиб. Предварительно, из-за отека легких.16 августа вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии вылетел на помощь, однако и тут спасателям не повезло — все испортила сильная турбулентность, из-за которой экипаж совершил жесткую посадку. Не обошлось без травм, зато все выжили. Следом в воздух подняли еще один вертолет Ми-17ВМ, которому удалось вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Вот только дело ограничилось одним вылетом — резко ухудшилась погода, и на второй взлет пилоты уже не решились.
Вылеты возобновились 26 августа, в этот же день в горы вышел еще один отряд альпинистов. Но уже 29-го числа группе пришлось вернуться на базу из-за ухудшения самочувствия лидера группы. Сын альпинистки записал видеообращение, в котором вновь попросил возобновить поиски матери, указывая на ее опыт и вероятность того, что Наталья до сих пор жива. В итоге спасатели прекратили попытки спасти Наговицыну из-за крайне сложных погодных условий, а альпинистку официально признали пропавшей без вести.27-го числа военные беспилотники, оборудованные тепловизором, совершили облет места, где находится Наговицына, — признаков жизни у альпинистки обнаружить не удалось.
«Думаю, попытки транспортировки будут предприняты. Но это можно будет сделать только в следующем году, летом, когда в горах снова установится хорошая погода. Со своей стороны МЧС готово оказать всяческую поддержку», — сказал сегодня начальник управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адиль Чаргынов.
А были ли шансы на спасение?
Член правления Федерацию альпинизма России (ФАР), председатель комиссии организации по классическому альпинизму Александр Яковенко в разговоре с корреспондентом РИА Новости был категоричен, еще неделю назад уверяя, что Наговицину в живых никто больше не увидит.
«Когда ты на высоте выше семи тысяч, там любое место трудное. Ты долго находишься в условиях непогоды. Малейший сбой организма может привести к трагедии. Там есть только один маршрут: идешь наверх и потом спускаешься. На этом гребне много людей погибает, и сейчас там в районе плюс-минус 100 метров находится около 30 умерших».
Помимо этого, эксперт рассказал страшные подробности восхождения других спортсменов на злополучный Пик Победы:
«Два иранца спускались и исчезли, не дошли до этого гребня метров пятьдесят или сто. А итальянец, который помогал Наталье, дошел до нее, потом они с товарищем начали спускаться и на высоте примерно 6900 метров он умер. Наверх пошли шесть человек, а спустились двое».
Белорусский альпинист Артем Ценцевицкий рассказал РИА Новости, что год назад отказал Наговициной в восхождении на пик Победы из-за недостаточной на тот момент подготовки. По его словам, россиянка попросту не выдерживала темп других альпинистов, и он принял решение в безопасном месте отправить ее обратно.
Иван Орехов