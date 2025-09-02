«Рядом с ней еще 30 трупов»: страшные новости о Наговициной с пика Победы

Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Кроме разорванной палатки у спортсменки были спальный мешок и некоторое количество еды и воды. Попавшую в беду россиянку попытались спасти другие альпинисты, но безуспешно. Вмешалась погода — один из спортсменов (итальянец) погиб. Предварительно, из-за отека легких.16 августа вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии вылетел на помощь, однако и тут спасателям не повезло — все испортила сильная турбулентность, из-за которой экипаж совершил жесткую посадку. Не обошлось без травм, зато все выжили. Следом в воздух подняли еще один вертолет Ми-17ВМ, которому удалось вывезти спасателей, летчиков и нескольких альпинистов. Вот только дело ограничилось одним вылетом — резко ухудшилась погода, и на второй взлет пилоты уже не решились.