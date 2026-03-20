Нейтральный статус выдали 11 российским скалолазам

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Международная федерация скалолазания (World Climbing) выдала нейтральный статус 11 российским спортсменам и четырем представителям тренерского штаба сборной России, сообщается в Telegram-канале Минспорта РФ.
Заявки были поданы Федерацией скалолазания России (ФСР) в январе. Первую часть процедуры лицензирования прошли спортсмены Иван Земляков, Кирилл Колдомов, Елизавета Иванова, Милана Мельниченко, Дмитрий Факирьянов, Владислав Шевченко, участница Олимпиады в Токио и чемпионка Европы Виктория Мешкова, Егор Дулуб, Николай Яриловец, Елена Красовская и Ксения Чернега, а также тренеры Станислав Лобзов (главный тренер), Денис Краморов, Юрий Новицкий и Андрей Сушков.
Спортсменам в качестве второй части процедуры предстоит пройти допинг-контроль.
«Планируем стартовать уже на первых этапах World Climbing Series в Китае. Это дружественная нам страна, с которой мы активно сотрудничали и в период отстранения, плюс действует безвизовый въезд, что упрощает организацию поездок. И параллельно с этим будем решать визовые вопросы для выступления на дальнейших стартах в Европе. Наш следующий шаг — мы будем добиваться выполнения международной федерацией рекомендации МОК по допуску в этом сезоне на международный уровень с флагом и гимном нашей сборной на молодежные соревнования для спортсменов возрастом до 20 лет и на соревнования по параскалолазанию. Этот вопрос будем поднимать на генеральной ассамблее», — сообщил президент ФСР Дмитрий Бычков.
World Climbing отстранила российских спортсменов от соревнований в марте 2022 года из-за событий на Украине. На заседании исполкома, прошедшего