«Светлое будущее фехтования». Алишер Усманов снова возглавил FIE

ТАШКЕНТ, 30 ноября. /ТАСС/. Россиянин Алишер Усманов избран президентом Международной федерации фехтования (FIE). На выборах, прошедших в столице Узбекистана, Усманов получил 120 голосов, а его соперник, президент Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг, набрал 26.
О выдвижении Усманова на пост главы FIE стало известно в октябре, его кандидатуру поддержали 103 страны. Временным президентом федерации в течение последних двух лет был представитель Греции Эммануэль Кациадакис. Российскому меценату и предпринимателю 71 год, он возглавлял FIE с 2008 года, но 1 марта 2022 года добровольно принял решение приостановить полномочия президента организации на фоне международных санкций. С 2001 по 2009 год Усманов был президентом Федерации фехтования России, с 2005 по 2009 год — главой Европейской федерации фехтования.
После избрания Усманов поблагодарил международную фехтовальную семью за доверие и поддержку, а также за то, что она убедила его в правильности решения баллотироваться на пост президента FIE. «Я и не мог игнорировать мнение 103 национальных федераций, поддержавших мое выдвижение, и благодарю каждую из федераций, проголосовавших за мою кандидатуру. Хочу заверить всех в светлом будущем фехтования и его динамичном развитии. Сделаю для этого все от меня зависящее, несмотря на имевшие в недавнем прошлом попытки очернить и оклеветать наш любимый вид спорта и сделать его ареной для отнюдь не спортивных видов борьбы», — заявил он.
«Я думаю, что в первую очередь нужно поздравить школу фехтования Советского Союза, Россию, Узбекистан, другие республики, которые воспитывали таких чемпионов, которым сейчас не дают возможности реализовывать свои таланты. И мы будем бороться с этим», — добавил президент FIE.
«Что дальше? Спорт»
Возвращение Усманова на пост главы FIE стало добрым знаком для российских фехтовальщиков. Незадолго до выборов двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая назвала намерение Усманова избираться «лучом надежды». Ранее FIE отказала двукратным олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян и Софии Поздняковой в допуске на соревнования под эгидой организации. Позднее российские фехтовальщики отказались выступать на Олимпиаде в Париже, посчитав предложенные критерии допуска дискриминационными.
Узнав об избрании Усманова, Великая рассказала: «Когда узнала новости из Ташкента, эмоции были самые простые — радость и спокойствие. Впервые за долгое время стало действительно более-менее спокойно за будущее нашего любимого вида спорта. Здравый смысл возобладал. Уверена, что такие же эмоции сейчас у большинства моих коллег как в России, так и за рубежом. Я не знаю ни одного другого руководителя международной федерации, который бы столь беззаветно любил и развивал свой вид. Что дальше? Дальше спорт. Работаем, тренируемся, готовимся к стартам».
Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в беседе с корреспондентом ТАСС также подчеркнул важность произошедшего в Ташкенте: «Мы, одна из ведущих федераций в мировом фехтовании, должны быть наконец уже возвращены на международную арену. В феврале будет уже три года, как нас нигде нет. Я думаю, что пришло время для нашего возвращения».
При этом глава Федерации фехтования России не ждет скорых решений. «С нашей стороны, со стороны Федерации фехтования России, было бы неверно прямо сейчас предпринимать шаги по отмене санкций. Алишер Бурханович всегда делал для международного и российского фехтования, для наших спортсменов возможное и невозможное», — отметил он.
Торжество здравого смысла
Экс-министр спорта РФ олимпийский чемпион Павел Колобков назвал избрание Усманова торжеством здравого смысла и убедительной победой.
«Здравый смысл в моем любимом фехтовании восторжествовал. За него проголосовали люди, которые понимают, в чем и в ком будущее фехтования, кто может принести ему реально огромную пользу. И людей этих большинство, а значит, победа Усманова более чем убедительна», — сказал Колобков.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил высокий уровень доверия, оказанный Усманову на выборах, а также напомнил, что Россия исторически входила в число стран с самым высоким представительством в международных спортивных федерациях.
«Несмотря на то что в последние годы ряд федераций по политическим мотивам избрали лидеров с другим гражданством, сегодня по-прежнему многие международные спортивные структуры возглавляют наши соотечественники: Международную шахматную федерацию — Аркадий Дворкович, Международную федерацию самбо — Василий Шестаков, Международную ассоциацию бокса — Умар Кремлев, Всемирную конфедерацию подводной деятельности — Анна Аржанова и другие. Возвращение Алишера Усманова в руководство Международной федерации фехтования — это позитивный сигнал к восстановлению позиций России в мировом спорте», — заявил Дегтярев ТАСС.