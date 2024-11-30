«Светлое будущее фехтования». Алишер Усманов снова возглавил FIE

После избрания Усманов поблагодарил международную фехтовальную семью за доверие и поддержку, а также за то, что она убедила его в правильности решения баллотироваться на пост президента FIE. «Я и не мог игнорировать мнение 103 национальных федераций, поддержавших мое выдвижение, и благодарю каждую из федераций, проголосовавших за мою кандидатуру. Хочу заверить всех в светлом будущем фехтования и его динамичном развитии. Сделаю для этого все от меня зависящее, несмотря на имевшие в недавнем прошлом попытки очернить и оклеветать наш любимый вид спорта и сделать его ареной для отнюдь не спортивных видов борьбы», — заявил он.