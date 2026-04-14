Российские фехтовальщики получили нейтральный статус

Помимо них, нейтральный статус получили чемпионка мира 2019 года рапиристка Анастасия Иванова, двукратная чемпионка мира (2014, 2017) шпажистка Татьяна Гудкова, а также рапиристки Арина Вольская, Ксения Глебова, шпажисты Татьяна Таланова и Георгий Бруев. Также исполнительным комитетом FIE были утверждены тренеры Виктория Ковалева, Евгений Вольский, Елена Петрова, Александр Пресс, Михаил Иевлев и врач Ахмед Курбанов. Каждому из одобренных спортсменов и тренеров предоставлен заявочный документ.