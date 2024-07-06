Фигуристка Медведева анонсировала свое шоу
Мероприятие пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене».
Мероприятие пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене».
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Фигуристка Евгения Медведева представит собственное шоу к своему 25-летию. Об этом спортсменка сообщила во время встречи с болельщиками в рамках «Дня московского спорта».
Шоу пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене».
«Думаю, многие любители фигурного катания знают, что мне в этом году исполнится 25 лет, у меня юбилей, поэтому я приглашаю вас всех на мой день рождения на ледовую “ЦСКА-Арену”, где состоится шоу, которое приурочено к моему юбилею, — сказала Медведева. — Я никогда не думала, что приду к такому формату, но мы давно готовили такой сюрприз, и я готова анонсировать свое ледовое шоу. Оно будет отличаться от того, что вы видели до этого. Оно будет высокотехнологичным, в нем будут использоваться передовые технологии».
«Мне бы очень хотелось откатать все шоу самой, но здоровья не хватит. Шоу длится 2−2,5 часа. Я постараюсь занять собой пространство, но будет много талантливых наших успешных фигуристов, вы все сами увидите», — добавила фигуристка.
Медведева является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в одиночном катании и командных соревнованиях. В 2016 и 2017 годах фигуристка побеждала на чемпионатах мира и Европы.
В 2024 году «День московского спорта» посвящен Году семьи. На территории «Лужников» работает более 20 тематических площадок, посвященных экстремальным видам спорта, стритболу, стантрайдингу, настольному теннису, шахматам, футболу, воркауту, фигурному катанию, рыболовному спорту и даже сборке кубика Рубика. Гости мероприятия могут принять участие в различных соревнованиях и мастер-классах, наблюдать за ходом турниров, посмотреть показательные выступления именитых атлетов, а также пообщаться с ними в рамках фан-встреч.