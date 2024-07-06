Фигуристка Медведева анонсировала свое шоу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Фигуристка Евгения Медведева представит собственное шоу к своему 25-летию. Об этом спортсменка сообщила во время встречи с болельщиками в рамках «Дня московского спорта».

Шоу пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене».

«Думаю, многие любители фигурного катания знают, что мне в этом году исполнится 25 лет, у меня юбилей, поэтому я приглашаю вас всех на мой день рождения на ледовую “ЦСКА-Арену”, где состоится шоу, которое приурочено к моему юбилею, — сказала Медведева. — Я никогда не думала, что приду к такому формату, но мы давно готовили такой сюрприз, и я готова анонсировать свое ледовое шоу. Оно будет отличаться от того, что вы видели до этого. Оно будет высокотехнологичным, в нем будут использоваться передовые технологии».

«Мне бы очень хотелось откатать все шоу самой, но здоровья не хватит. Шоу длится 2−2,5 часа. Я постараюсь занять собой пространство, но будет много талантливых наших успешных фигуристов, вы все сами увидите», — добавила фигуристка.

Медведева является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в одиночном катании и командных соревнованиях. В 2016 и 2017 годах фигуристка побеждала на чемпионатах мира и Европы.