Медведева, Щербакова и Ягудин будут капитанами команд на соревнованиях самодельных летательных аппаратов в рамках фестиваля «Летфест»

Среди них двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев, серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин, чемпион мира по джиу-джитсу и боец смешанных единоборств Джефф Монсон и многие другие.