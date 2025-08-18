Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведева, Щербакова и Ягудин будут капитанами команд на соревнованиях самодельных летательных аппаратов в рамках фестиваля «Летфест»

Мероприятие пройдет в московском парке «Музеон» 23 августа.

Источник: Спортс"

Фигуристы возглавят команды на соревнованиях самодельных летательных аппаратов.

"В фестивале примут участие 20 команд. Их капитанами станут выдающиеся представители российского спорта и шоу-бизнеса, а также популярные артисты и блогеры.

Среди них двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев, серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин, чемпион мира по джиу-джитсу и боец смешанных единоборств Джефф Монсон и многие другие.

Капитаны сформируют команды из своих подписчиков и вместе с ними испытают самодельные летательные аппараты, созданные в сотрудничестве с профессиональным конструкторским бюро. Запуски будут проходить с шестиметровой рампы.

Среди аппаратов ступа, ретро-машина, махолет, крылатый велосипед и хоккейная шайба. Конструкции оценят в номинациях «Креативность», «Шоу-талант» и «Расстояние полета». Среди членов жюри телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а также представители спорта, музыкальной индустрии и медиа", — говорится в анонсе фестиваля.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше