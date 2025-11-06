Ричмонд
Путину в спорткомплексе «Орбита» в Самаре юные фигуристы показали номер

Президент поаплодировал фигуристам за их номер.

Источник: Пресс-служба Президента России

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время посещения спортивного комплекса «Орбита» в Самаре пообщался с юными фигуристами, спортсмены исполнили для него номер.

Глава государства прилетел в Самару и посетил спортивный комплекс «Орбита». Президент осмотрел ледовую площадку и пообщался с тренирующимися на ней юными фигуристами.

«Давно занимаешься?» — спросил Путин одну из воспитанниц. Девочка ответила, что занимается 10 лет. «С рождения, что ли?» — пошутил в ответ глава государства, а также поинтересовался, не холодно ли ребятам.

Кроме того, спортсмены исполнили в присутствии президента различные элементы на льду, президент поаплодировал фигуристам за их номер.

О спорткомплексе

Общая площадь спортивного комплекса «Орбита» — 10 тыс. 786,5 кв. м. Комплекс включает в себя ледовую арену, универсальный спортивный зал, взрослый и детский бассейны, залы бокса, единоборств и тренажерный, а также четыре зала групповых занятий. Ежедневно спортивный комплекс посещают более 2,5 тыс. человек.

В комплексе проводятся занятия по айкидо, аквааэробике, спортивной акробатике, баскетболу, боксу, джиу-джитсу, йоге, капоэйре, кикбоксингу, мини-футболу, художественной гимнастике, плаванию, фигурному катанию и другим видам спорта. Организованы персональные и групповые занятия в тренажерном зале, группы здоровья для пожилых людей.

Для тренировок по баскетболу установлены автоматизированные баскетбольные фермы с подъемным механизмом. Также установлена автоматизированная система деления зала, что позволяет разделить помещение на две спортивные площадки.