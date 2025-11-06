Путину в спорткомплексе «Орбита» в Самаре юные фигуристы показали номер

Общая площадь спортивного комплекса «Орбита» — 10 тыс. 786,5 кв. м. Комплекс включает в себя ледовую арену, универсальный спортивный зал, взрослый и детский бассейны, залы бокса, единоборств и тренажерный, а также четыре зала групповых занятий. Ежедневно спортивный комплекс посещают более 2,5 тыс. человек.