«Грохнет американца?» Почему у Гуменника есть шансы выиграть Олимпиаду

Но и четверные прыжки в том самом впечатляющем, как в Финале Гран-при, количестве (там в произвольной программе их было семь) у Малинина бывают не всегда, что и доказал чемпионат США. Да, фигурист объяснил упрощенную программу обкаткой новых коньков и желанием сохранить энергию к Олимпиаде, но это могут быть только слова. За которыми, например, боязнь смазать перед главным стартом впечатление о себе как о прыжковой машине. А это уже означает, что Малинин вовсе не небожитель, как о нем иногда говорят. Он точно так же ходит по земле и иногда с трясущимися коленями.