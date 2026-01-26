Плющенко рассказал о намерении исполнить сальто на льду

«При правильных тренировках освоить сальто не так уж сложно, и этот элемент не такой уж рискованный. Сам хочу его освоить, чтобы демонстрировать в шоу», — сказал Плющенко. Он добавил, что намерен научить исполнять элемент и своего сына Александра.