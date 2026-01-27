«Она мне как дочь!» Плющенко — честно о Трусовой, Тутберидзе и Костылевой

— Пока все на честном слове. У нас долгое время все и так было хорошо. И каталась Костылева, тренируясь у меня, хорошо. Единственный косяк был на этапе Гран-при России в Омске. Туда Лена приехала в хорошей форме, идеально откатала короткую программу, но с произвольной не справилась. Через такие неудачи должен пройти любой спортсмен, и родители фигуристки должны это понимать. Мы все достаточно спокойно отнеслись к результату на Мемориале Грушмана. Ведь изначально рассматривали его именно как контрольный прокат. А живет семья Костылевых в нашей олимпийской деревне, где, поверьте, созданы все условия и для спортсменов, и для их близких.