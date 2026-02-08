WADA не верит в невиновность окружения Валиевой в деле о допинге

МИЛАН, 8 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает считать, что в деле о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой присутствует вина ее окружения, и может возобновить расследование в случае появления новых фактов. Об этом ТАСС рассказал гендиректор WADA Оливье Ниггли.
Ранее глава WADA Витольд Банька напомнил, что расследование не нашло доказательств причастности к допинговому делу Этери Тутберидзе, которая работала со спортсменкой во время обнаружения у нее запрещенного препарата. Однако он отметил, что присутствие тренера на Олимпиаде в Италии вызывает у него дискомфорт, даже несмотря на ее невиновность.
«Как и сказал президент, мы провели расследование и у нас не нашлось доказательств для привлечения кого-либо к ответственности, — сказал Ниггли про окружение фигуристки. — Но, конечно, мы не думаем, что она принимала допинг сама. Если мы получим больше информации, то будем готовы еще что-то сделать. Но для нее самой дело закончено, она вернулась».
Четырехлетний срок дисквалификации Валиевой истек в конце декабря. На момент обнаружения в пробе запрещенного препарата триметазидина фигуристке было 15 лет, что заставило WADA настаивать на причастности к нарушению ее окружения.
В 2024 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило об отсутствии доказательств вины специалистов, работавших с Валиевой.