Гуменника обокрали судьи, или он сам лишил себя медали? Развязка Олимпиады ошеломила и оставила десятки вопросов

Подошли к концу соревнования среди мужчин-одиночников на Олимпийских играх в Милане. То, что произошло на миланском льду в пятницу 13-го февраля, еще долго будут анализировать эксперты и болельщики. Эта развязка стала, пожалуй, самой драматичной и поражающей сознание среди турниров последнего 15-летия конкретно у парней.
Казалось бы, новым чемпионом при любом раскладе должен был стать двукратный чемпион мира Илья Малинин, принесший золото США в команде лидировавший после короткой программы с комфортным запасом. Но не тут-то было. Бог Четверных провалил произвольную и занял сенсационное для себя 8-е место.
А вот историческое золото для Казахстана завоевал действующий вице-чемпион мира Михаил Шайдоров. Его победной формулой стала чисто исполненная пятиквадка и град ошибок соперников.
Наш Петр Гуменник тоже продемонстрировал невероятный класс, приземлив пять четверных прыжков без падений и грубых помарок. Почему же российский фигурист остался за пределами подиума и пропустил вперед даже тех, кто допустил серьезные ошибки? Ответ кроется в сложном сплетении сомнительной судейской логики, тактических просчетов и объективных вводных…
Пытаемся для вас разложить все это на понятные составляющие
Начнем с того, что Гуменник уже совершил невероятное для себя достижение. Два проката в сумме с семью четверными прыжками и двумя тройными акселями, ни одного падения или степ-аута, попадание в топ-6 при минимальном отрыве от бронзы — это просто шикарный результат, учитывая вынужденную смену музыки в короткой программе за три дня до старта, отсутствие опыта выступления на международной арене и колоссальный прессинг со всех сторон.
Но даже при блестящих прокатах, которые на фоне тотального развала фаворитов иначе не назовешь, нельзя было надеяться на судейскую лояльность. Арбитры были максимально настороженны к спортсмену из России, и это было ожидаемо. Во взрослой карьере он выступал на мировой арене лишь дважды до Игр: еще до Пекина-2022 на Мемориале Дениса Тена и в сентябре 2024-го на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Что бы ни сделал Петр в моменте, надбавки и компоненты ему продолжали ставить неприлично низкие.
Гуменник приехал практически в те же компоненты, что и на квалификации в Пекине. 38 баллов в короткой программе, 80 — в произвольной. Это очень мало для фигуриста такого уровня. Компоненты и на порядок выше получили спортсмены за выступления с грубыми ошибками. Если разбирать по горячим и крайне показательным следам, то даже Адам Сяо Хим Фа и Илья Малинин с полным развалом произвольной заработали вторую оценку в диапазоне 81−83 балла.
Почему это возможно? Прежде всего потому, что в отличие от Петра, они — представители мирового топа, признанные мастера. С точки зрения титулованности и ранга их просто не посмеют закопать, а компоненты — безмолвный инструмент реализации этого бонуса. С Петром же история совершенно иная: в его случае так легко манипулировать второй оценкой, изворачивая ее в любую сторону, чтобы подтягивать «своих» спортсменов и не позволять подниматься нейтральному атлету по таблице наверх. Увы, политический/национальный компонент из спорта не исключить — как бы парадоксально все это ни звучало…
А что по надбавкам? Они тоже вышли неприлично скромными, но опять же, скорее, из-за пропуска четырехлетия и отсутствия рейтинга на международной арене. Отметим, что в произвольной программе Петр уже получал баллы поприличнее за стартовые квады — на некоторых элементах надбавки достигли +2 и +3, то есть диапазон раскачался. Оно и логично, потому что в первый соревновательный день Гуменник выходил на лед вообще первым, а впоследствии открывал уже предпоследнюю разминку.
В целом, было очевидно, что есть арбитры, которые готовы грязно придерживать GOE нашему фигуристу, чтобы не позволить ему подобраться к их представителям. Особенно отличились канадка и итальянка, которые явно защищали интересы Стивена Гоголева и Даниэля Грассля. Они буквально «топили» Гуменника априори заниженными оценками, разительно отличающимися от остальных на 5−15 баллов. Как итог, по итогам всех манипуляций, всего +7 баллов получил Петр за счет надбавок к базовой стоимости произвольной, а в короткой этот плюс составили и того едва ли заметные 2 балла.
Безусловно, арбитры осознанно скупились на GOE в случае Гуменника, но другой вопрос в том, что и Петр сам позволил это сделать. Вкрадчивыми заходами на прыжки и технически не безупречными выездами с большим количеством ледовой крошки он поставил под сомнение докрученность некоторых элементах. Были ли эти недокруты на деле? Под разным углом съемки кажется по-разному, так что болельщики и эксперты будут еще долго спорить на этот счет. Но зная систематическую проблему Петра, вероятнее всего, недокруты все же были. Только вот многим его соперникам недокруты простили, а нейтрального атлета отсудили ожидаемо строже.
Отсюда — главный спорный момент. Сразу после проката на табло у Гуменника загорелось около 114 баллов за технику, но впоследствии при пересмотре судьи нашли недокруты на тройном акселе в галку, а также двух четверных сальховах и тройном лутце в четверть. Именно это повлекло за собой снижение общей оценки более чем на 10 баллов. И это при условии, что Гуменник не падал и не допускал заметных помарок, а некоторые недокруты, например, тройной лутц в каскаде с риттбергером, можно было бы простить и отплюсовать в пользу спортсмена. Даже эта предвзятость позволила Петру сохранить 2-ю позицию по технике в произвольной программе — 103,84 балла, уступив только Шайдорову.
Несправедлив ли такой избирательный строгий подход судей к Петру? Несомненно. Однако бэкграунд нашего и так усеченного возвращения столь неоднозначен, что в этой попытке проявить себя на международке лучшим образом нельзя было допускать и мелкие оплошности. Винить в упущении гипотетической медали тактику ва-банк тоже не стоит. Она вполне понятна и оправдана: с меньшим количеством квадов Петр бы откатился еще дальше, ведь именно техника стала его оружием в борьбе за топ. Так что Гуменник со своей стороны сделал почти все для максимума.
Именно этого «почти» и не хватило, чтобы сенсационно вспорхнуть на подиум вопреки. О чем речь? Во-первых, о третьем обороте в каскаде в короткой или произвольной программах — а лучше и там, и там. Во-вторых, о мелких неточностях на выездах в произвольной, которые интерпретировали как недокруты. В остальном же он сделал все, что мог. И хотя особенно обидной ситуация кажется потому, что соперники Гуменника развалились вконец и как бы расчистили дорогу на подиум, попасть в медали вот так с первой же попытки — непосильная задача, увы.
В этом контексте нельзя не упомянуть новоявленного олимпийского чемпиона Шайдорова. Да, он показал, по сути, те же пять четверных, притом на одном допустил помарку. Почему же он получил заветные 114 баллов за технику, которые Гуменнику «порезали»? Почему Петр не мог побороться на равных, ведь Михаила охарактеризовать как безупречного, комплексного спортсмена точно нельзя?
Ответ прост: как минимум у Шайдорова программа по базовой стоимости вышла на пару баллов, но дороже — за счет второго акселя, в частности уникального каскада триксель — ойлер — квад-сальхов. Этот никому более не покоряемый элемент способствовал его прорыву еще в прошлом сезоне.
Кроме того, будем честны: у Михаила более совершенная техника исполнения прыжков. Гуменник долго крадется к прыжку, не сразу вкручивается в него, как бы зависает в фазе полета, поэтому ему порой приходится «воровать» немного доворотом стопы на льду, что и отражается как недокрут. У Шайдорова — как и у Малинина, к слову — напротив, техника взрывная, с резкими заходами и более скоростной круткой, что и минимизирует опасность повсеместных «кьюшек» и «галок».
И пусть в этом сезоне у казахстанского спортсмена были проблемы как раз с коронной техникой, на Олимпиаде все сложилось воедино, ему удалось сконцентрироваться и показать приемлемый уровень катания. Причем его пятиквадка, в отличие от заявки Гуменника, стала сюрпризом почти для всех: изначально Михаил не планировал заходить на четверной флип, по крайней мере, не прописал его в заявке, но осмелился предпринять попытку покорить суперконтент и победил.
Ну и, как говорится, короткой программой нельзя выиграть, но можно проиграть. Это как раз про Гуменника и Шайдорова на олимпийском льду. Михаил не был идеален в короткой, но все же скрутил три оборота в каскаде с четверным лутцем. Петр же не стал рисковать и добавил лишь двойной тулуп, чтобы не остаться без каскада вовсе. Шаг дальновидный, но именно на таких мелочах формируется потенциальный люфт. В сочетании с разницей в компонентах — а у Михаила при всех «но» они все же выше как минимум из-за статуса вице-чемпиона мира — и складывается та разница, которую даже безупречно чистый Гуменник с изначально загоревшимися 114 баллами на табло сократить бы не смог.
6-е место в итоговом протоколе с суммой 271,21 балла — результат, который при другом раскладе мог быть гораздо выше, если бы не плотность позиций и жесткость судей. Но даже так это лучший исход для российских мужчин-одиночников с Олимпиады — 2010 в Ванкувере, когда Евгений Плющенко взял серебро. В любом случае дебют Гуменника на Олимпийских играх можно считать крайне успешным.
Да, в очередной раз судейство соотносит нас не с реальными прокатами здесь и сейчас, а с некими абстрактными факторами и рейтингами. Такова субъективная природа фигурки. Хотя многие соперники сами выкинули себя с пьедестала, наошибавшись так, что Малинин остался 8-м, а Кагияма и Сато боролись (если этот глагол вообще применим к ним) за серебро и бронзу далеко не в оптимальных кондициях, все же компонентами, GOE и собственными минимальными помарками Гуменник упустил уникальный шанс. Но это только начало.
Для нас Петр — герой, который боролся до конца и сделал, наверное, больше, чем мы все могли от него ожидать. 2-я сумма за технику в мире на Олимпийских играх, пять четверных в произвольной, характер и воля, проявленные в условиях беспрецедентного давления — это база, на которой можно и нужно строить будущую карьеру. Хочется верить, что впереди у него еще все будет: и Игры, и пятиквадка (а может, и что похлеще), и фантастически выразительные программы желательно без проблем с авторскими правами, и та концентрация, которую он уже с достоинством продемонстрировал в Милане.
Автор: Александра Милюкова