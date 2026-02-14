Гуменника обокрали судьи, или он сам лишил себя медали? Развязка Олимпиады ошеломила и оставила десятки вопросов

Ну и, как говорится, короткой программой нельзя выиграть, но можно проиграть. Это как раз про Гуменника и Шайдорова на олимпийском льду. Михаил не был идеален в короткой, но все же скрутил три оборота в каскаде с четверным лутцем. Петр же не стал рисковать и добавил лишь двойной тулуп, чтобы не остаться без каскада вовсе. Шаг дальновидный, но именно на таких мелочах формируется потенциальный люфт. В сочетании с разницей в компонентах — а у Михаила при всех «но» они все же выше как минимум из-за статуса вице-чемпиона мира — и складывается та разница, которую даже безупречно чистый Гуменник с изначально загоревшимися 114 баллами на табло сократить бы не смог.