Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сведите к минимуму субъективность судейства». Черданцев — о том, как фигурному катанию конкурировать с футболом

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев выразил мнение, что фигурное катание проигрывает футболу в популярности из-за сложных правил и излишней субъективности при подсчете баллов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз разнес судейство на Олимпиаде из-за оценок чемпиона России Петра Гуменника: «Он должен был занять третье место. Так не должно работать».

«Почему футбол самый популярный вид спорта? Мне часто задают этот вопрос. Вот посмотрел я выступления на Олимпиаде во вполне популярном виде спорта — фигурном катании. Танцы, одиночников… Неподготовленному зрителю вроде меня, который не знает (и не должен (!) знать нюансов) правил и принципов выставления оценок судьями, вообще не понятно, почему и как кто занимает какое место.

Да, в футболе, мы прекрасно это знаем, к судьям всегда есть и будут вопросы, но! Футбол самый популярный вид спорта, потому что обычному зрителю в целом абсолютно понятны правила игры. Не вникая в детали все предельно ясно.

Поэтому всем, кто хоть как-то хочет конкурировать по зрительскому вниманию с футболом, совет простой — для начала сделайте правила максимально понятными для зрителя и сведите к минимуму субъективность судейства. Иначе любой даже самый крутой спорт будет оставаться нишевым для фанатов и специалистов данного спорта и никогда не замахнется на популярность футбола», — написал Черданцев в своем телеграм-канале.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше