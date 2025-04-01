Фитнес-тренер рассказал о мужских и женских упражнениях

Тренер отметил, что девушки предпочитают ягодичный мостик со штангой. Для этого нужно лечь лопатками на жимовую скамью, ноги плотно упереть в пол, штангу положить в районе тазобедренных суставов и поднимать ее вверх. «В упражнении идет акцент на ягодичные мышцы, при этом существенно снижается нагрузка на бедра, в отличие от приседаний со штангой и разных вариантов выпадов. А именно это и нужно девушкам: развивать ягодицы пропорционально больше размера бедер», — объяснил Каневский.