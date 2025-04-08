Названа эффективная тренировка для мужчин после 40 лет

Ротач добавила, что кратковременный небольшой стресс при занятиях спортом помогает высвободить адреналин, норадреналин и кортизол, что снижает уровень психического напряжения. Она подчеркнула, что уделять тренировкам нужно хотя бы по десять-пятнадцать минут в день.