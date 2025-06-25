Назван способ сделать мышцы рельефными без вреда для здоровья

Эназ заявил, что необходимо включать в процесс занятий силовые и кардиотренировки. Также он рекомендовал пить много воды, чтобы поддерживать обмен веществ и общее состояние здоровья, спать по восемь часов в сутки, чтобы ускорить восстановление, и соблюдать сбалансированную диету с небольшим дефицитом калорий.