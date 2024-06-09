Французы — фавориты Евро. Если не вмешаются интриги | Источник: Спорт-Экспресс

Франция обидно вылетела в ⅛ финала Евро-2020, еще обиднее проиграла в финале чемпионата мира в Катаре полтора года назад. Команде Дидье Дешама точно есть что доказывать на Евро-2024. К турниру французы подходят в статусе фаворитов.

Состав сборной Франции на Евро

8 июня тренерский штаб французов объявил окончательную заявку. Она выглядит следующим образом.

Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм», Англия), Мик Меньян («Милан», Италия), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Жюль Кунде («Барселона», Испания), Жонатан Клосс («Марсель»), Бенжамен Павар («Интер», Италия), Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Вильям Салиба («Арсенал», Англия), Деотшанкюль Упамекано («Бавария», Германия), Тео Эрнандес («Милан», Италия), Ферлан Менди («Реал», Испания).

Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус», Италия), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга (оба — «Реал», Испания), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Н’Голо Канте («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия).

Нападающие: Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все — «ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария», Германия), Оливье Жиру («Лос-Анджелес», США), Килиан Мбаппе («Реал», Испания), Маркус Тюрам («Интер», Италия).

Заявка вызвала много вопросов. Во-первых, Дидье Дешам вызвал только 25 человек, хотя разрешено привезти на одного футболиста больше. Что это? Самоуверенность? Принципиальность? Учитывая то, как сборная Франции провела чемпионат мира (когда около дюжины футболистов получили травмы), отказ от 26-го игрока кажется не самым дальновидным решением.

Во-вторых, вопросы есть к уже вызванным игрокам. Например, откуда в заявке 33-летний Н’Голо Канте, играющий в Саудовской Аравии? Есть более достойные европейские кандидаты. Или Кингсли Коман — вингер в прошедшем сезоне пропустил 125 дней и 21 матч, если верить Transfermarkt. Последнее повреждение залечил в начале июня — он точно тот, кто нужен французам?

В остальном, невзирая на некоторые странности, заявка у французов сильнейшая и полностью оправдывает чемпионские ожидания команды Дешама.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241408&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главная звезда сборной Франции

Вопросов быть не может. Уже несколько лет главная звезда французов — Килиан Мбаппе. Но на этом Евро все должно быть по-особенному, ведь форвард приедет туда в качестве футболиста «Реала». Мбаппе традиционно в прекрасной форме — в минувшем сезоне он забил 44 мяча за «ПСЖ» во всех турнирах и взял шестую подряд «Золотую бутсу» лиги 1.

У Килиана богатейший опыт международных соревнований — к 25 годам он уже чемпион мира, автор хет-трика в финале чемпионата мира, и в общей сложности на его счету 12 голов на двух мундиалях. Тем удивительнее, что Мбаппе еще ни разу не забивал на Евро — более того, это единственный крупный международный турнир, включая все квалификации, где француз пока не отличился. Вероятно, мотивация у Килиана будет сумасшедшая.

Слабое место сборной Франции

Почти идеально подобранный состав, легенды и самые дорогие игроки мира на каждой позиции, опытный тренер… Но как-то же сборная проиграла два крупных турнира подряд? Ладно, поражение в Катаре можно убирать — там дело дошло до серии пенальти, а вот на Евро-2020 уступили по одной простой причине. Интриги!

Сборная Франции — тот еще Версаль. И крутится все вокруг одного человека — Килиана Мбаппе. С кем-то форвард поссорился открыто, с кем-то не разговаривает, кто-то не разговаривает с ним. На чемпионате мира-2022 вопросы более-менее решили, но не станет ли теперь уже игрок «Реала» катализатором нового кризиса?

Да и игроков «ПСЖ», с которым Мбаппе расстался не очень хорошо, в сборной немало. Какими будут отношения? Вероятно, нормальными и рабочими, но вообще-то от французов можно ожидать чего угодно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241418&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Соперники по группе

Группа D — вполне рабочая для Франции. Есть Польша — перспективная команда, но с двумя победами в 14 последних матчах Евро; вряд ли бело-красные доставят французам проблемы. Австрия — другое дело, команда находится в отличной форме, выступает успешно в товарищеских и официальных матчах. Одно поражение с ноября 2022-го — неплохо?

Главный «босс» всей группы для французов — Нидерланды. При этом «босса» Франция уже дважды прошла в квалификации на Евро-2024 — 4:0 и 2:0. Но не нужно сбрасывать их со счетов — хорошее выступление в Катаре и отличная линия обороны сделают из голландцев опасных соперников.

Впрочем, это ничего не меняет — Франция остается фаворитом как группы, так и турнира. «Мы одни из фаворитов на этом Евро и даже не собираемся это скрывать. Мы намерены поехать на чемпионат Европы, обладая самыми большими амбициями», — говорил в январе Дидье Дешам.

Спорить с ним сложно.